סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה
צוות מגזין אפוק | 16 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
קצין בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון
צה"ל הודיע הערב כי סרן מעוז ישראל רקנטי נהרג אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.
סרן רקנטי ז"ל, בן 24 מאיתמר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני. הוא נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה.
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ספד: "מעוז היה מפקד נערץ, אמיץ ומסור לפקודיו – לוחם שהוביל מלפנים, באחריות, בדוגמה אישית ובאהבת הארץ. נפילתו, זמן קצר לפני שהיה אמור להקים בית ולהינשא לבחירת ליבו, קורעת את הלב וממחישה את המחיר הכבד מנשוא שמשלמים טובי בנינו במערכה על ביטחון ישראל.
