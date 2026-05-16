א-זיידי, נציג הברית השיעית "מסגרת התיאום" שלחלק ממרכיביה זיקה ישירה לאיראן, יחליף בתפקיד את שיעא א-סודאני
דורון פסקין | 16 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
עלי א-זיידי מונה רשמית לראש ממשלת עיראק
ראש ממשלת עיראק החדש, עלי א-זיידי, נכנס היום רשמית לתפקיד. ביום חמישי האחרון קיבל א-זיידי רוב מוחלט בפרלמנט שאישר את מינויו.
היום נערך טקס חילופי השלטון בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה היוצא מוחמד שיאע א-סודאני. טקס חילופי השלטון נערך לאחר שא-זיידי ושרי ממשלתו נשבעו אמונים ביום חמישי.
בדברים שנשא בטקס וצוטטו בהודעה רשמית מטעם הממשלה אמר א-זיידי כי "הפרלמנט העניק אמון לממשלתנו ברגע רגיש בהיסטוריה של עיראק", והוסיף כי הדבר "מחייב אותנו לעבוד ברצינות למען ההווה של העיראקים ועתידם".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו