כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

א-זיידי, נציג הברית השיעית "מסגרת התיאום" שלחלק ממרכיביה זיקה ישירה לאיראן, יחליף בתפקיד את שיעא א-סודאני

דורון פסקין | 16 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

עלי א-זיידי מונה רשמית לראש ממשלת עיראק

ראש ממשלת עיראק החדש, עלי א-זיידי, נכנס היום רשמית לתפקיד. ביום חמישי האחרון קיבל א-זיידי רוב מוחלט בפרלמנט שאישר את מינויו.

היום נערך טקס חילופי השלטון בבגדד, בנוכחות ראש הממשלה היוצא מוחמד שיאע א-סודאני. טקס חילופי השלטון נערך לאחר שא-זיידי ושרי ממשלתו נשבעו אמונים ביום חמישי.

בדברים שנשא בטקס וצוטטו בהודעה רשמית מטעם הממשלה אמר א-זיידי כי "הפרלמנט העניק אמון לממשלתנו ברגע רגיש בהיסטוריה של עיראק", והוסיף כי הדבר "מחייב אותנו לעבוד ברצינות למען ההווה של העיראקים ועתידם".

ראש ממשלת עיראק הנכנס, עלי א-זיידי | צילום: Wikimedia CC BY-SA 4.0

ראש ממשלת עיראק הנכנס, עלי א-זיידי | צילום: Wikimedia CC BY-SA 4.0

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, עז א-דין אלחדאד
צה"ל ושב"כ אישרו כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל

אורן שלום

לאחר התקיפה אמש נגד עז א-דין אלחדאד, בישראל אישרו רשמית כי החיסול הצליח. הרמטכ"ל: "זו סגירת מעגל חשובה"

סגן מנהיג דאע"ש העולמי, אבו-בילאל אל-מנוכי
חוסל סגן מנהיג דאע"ש העולמי

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע כי אבו-בילאל אל-מנוכי חוסל בפעולה משותפת של צבא ארה"ב וצבא ניגריה. "הוא חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שעדכנו אותנו על כל מה שעשה"

מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אלחדאד
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים: חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס הצליח

צוות מגזין אפוק

ישראל תקפה ברצועת עזה את עז א-דין אלחדאד, שהיה אחד מאדריכלי מתקפת ה-7 באוקטובר והחזיק בחטופים ישראלים

סמ"ר נגב דגן ז"ל
לוחם בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות אפוק

סמ"ר נגב דגן ז"ל נהרג בעקבות פגיעה של פצצת מרגמה שנורתה לעבר הכוחות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 במרץ 2026
לאחר שובו מסין – טראמפ צפוי לקיים שורת דיונים בנוגע לאיראן

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב ניצב בפני הכרעה כיצד לפעול מול איראן. גורמים בכירים בירושלים מסרו כי בישראל נערכים לאפשרות שיחליט על פעולה צבאית

בניין הניו יורק טיימס, 17 בדצמבר 2024
ישראל תתבע את עיתון הניו יורק טיימס

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה ומשרד החוץ הודיעו על הצעד בעקבות מאמר דעה שפורסם בעיתון ומאשים "חיילים, מתנחלים, חוקרים בשב"כ, ומעל הכול סוהרים", בביצוע אלימות מינית נגד פלסטינים

שתפו: