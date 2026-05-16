לאחר התקיפה אמש נגד עז א-דין אלחדאד, בישראל אישרו רשמית כי החיסול הצליח. הרמטכ"ל: "זו סגירת מעגל חשובה"

אורן שלום | 16 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל ושב"כ אישרו כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל

לאחר התקיפה שבוצעה אמש נגד מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, עז א-דין אלחדאד, הודיעו היום צה"ל ושב"כ כי החיסול הצליח.

בהודעה המשותפת נמסר כי חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מוחמד סינוואר, ולאורך התקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וכן לתכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

לאורך המלחמה היה מעורב חדאד בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים בשבי חמאס. נוסף על כך, הוא ניהל את מנגנון החזקת החטופים בשבי ואף הקיף את עצמו בחטופים ישראלים במטרה למנוע את חיסולו.

מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, עז א-דין אלחדאד | קרדיט: דובר צה''ל

