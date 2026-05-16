צה"ל ושב"כ אישרו כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל

לאחר התקיפה שבוצעה אמש נגד מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, עז א-דין אלחדאד, הודיעו היום צה"ל ושב"כ כי החיסול הצליח.

בהודעה המשותפת נמסר כי חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מוחמד סינוואר, ולאורך התקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וכן לתכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.