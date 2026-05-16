נשיא ארה"ב הודיע כי אבו-בילאל אל-מנוכי חוסל בפעולה משותפת של צבא ארה"ב וצבא ניגריה. "הוא חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שעדכנו אותנו על כל מה שעשה"
חוסל סגן מנהיג דאע"ש העולמי
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הבוקר בפוסט שפרסם ב-Truth Social על חיסולו של סגן מנהיג דאע"ש העולמי.
"כוחות אמריקנים אמיצים והכוחות המזוינים של ניגריה ביצעו ללא דופי משימה מתוכננת בקפידה ומורכבת מאוד, כדי לחסל את הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם משדה הקרב", כתב טראמפ.
הוא הוסיף כי "אבו-בילאל אל-מנוכי, סגנו של מנהיג דאע"ש העולמי, חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שעדכנו אותנו על כל מה שעשה.
