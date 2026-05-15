ישראל תקפה ברצועת עזה את עז א-דין אלחדאד, שהיה אחד מאדריכלי מתקפת ה-7 באוקטובר והחזיק בחטופים ישראלים
צוות מגזין אפוק | 15 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים: חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס הצליח
ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי ישראל ניסתה לחסל הערב את מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אלחדאד.
לפי דיווחים בתקשורת הפלסטינית, ניסיון החיסול כלל תקיפות על בניין בשכונת א-רימאל ברצועת עזה ועל רכב.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו למגזין אפוק כי גוברות ההערכות שהחיסול הצליח.
