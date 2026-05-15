גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים: חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס הצליח

נשיא אוקראינה עדכן כי במהלך 24 השעות האחרונות שיגרה רוסיה יותר מ-1,560 כטב"מים ו-56 טילים. "אלו לא מעשים של מי שמאמינים שהמלחמה מתקרבת לסיומה"