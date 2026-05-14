ישראל תתבע את עיתון הניו יורק טיימס

לשכת ראש הממשלה ומשרד החוץ הודיעו היום כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר החוץ, גדעון סער, הנחו לתבוע את עיתון הניו יורק טיימס.

ההחלטה מגיעה בעקבות מאמר דעה של העיתונאי ניקולס כריסטוף ב"ניו יורק טיימס" שטען כי "בריאיונות מטלטלים, פלסטינים סיפרו לי על דפוס של אלימות מינית ישראלית נרחבת נגד גברים, נשים ואפילו ילדים, מצד חיילים, מתנחלים, חוקרים בשב"כ, ומעל הכול סוהרים".