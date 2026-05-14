לשכת ראש הממשלה ומשרד החוץ הודיעו על הצעד בעקבות מאמר דעה שפורסם בעיתון ומאשים "חיילים, מתנחלים, חוקרים בשב"כ, ומעל הכול סוהרים", בביצוע אלימות מינית נגד פלסטינים

אורן שלום | 14 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

ישראל תתבע את עיתון הניו יורק טיימס

לשכת ראש הממשלה ומשרד החוץ הודיעו היום כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר החוץ, גדעון סער, הנחו לתבוע את עיתון הניו יורק טיימס.

ההחלטה מגיעה בעקבות מאמר דעה של העיתונאי ניקולס כריסטוף ב"ניו יורק טיימס" שטען כי "בריאיונות מטלטלים, פלסטינים סיפרו לי על דפוס של אלימות מינית ישראלית נרחבת נגד גברים, נשים ואפילו ילדים, מצד חיילים, מתנחלים, חוקרים בשב"כ, ומעל הכול סוהרים".

כריסטוף ציין כי "אין ראיות לכך שמנהיגים ישראלים מורים לבצע אונס. אך בשנים האחרונות הם בנו מנגנון ביטחוני שבו אלימות מינית הפכה, כפי שניסח זאת דו"ח של האו"ם בשנה שעברה, לאחד מ'נהלי העבודה הסטנדרטיים' של ישראל ול'מרכיב מרכזי בהתעללות בפלסטינים'".

בניין הניו יורק טיימס, 17 בדצמבר 2024 | צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

