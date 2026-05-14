נשיא ארה"ב קיים פגישה עם נשיא סין במהלך ביקורו. לפי סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AP, המתיחות במזרח התיכון והמלחמה באוקראינה היו בין הנושאים שעמדו במוקד הדיונים

דורון פסקין | 14 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

הבית הלבן לאחר פגישת טראמפ-שי: "שתי המדינות הסכימו שלאיראן לעולם לא יוכל להיות נשק גרעיני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סין, שי ג'ין-פינג, נפגשו היום בבייג'ינג לפסגה מדינית בהיכל העם הגדול. הפגישה נמשכה כשעתיים, ובמהלכה דנו השניים ביחסי המעצמות, בסוגיות סחר מרכזיות ובמשברים הבין-לאומיים המעיבים על היציבות העולמית.

סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AP דיווחו כי המתיחות במזרח התיכון והמלחמה באוקראינה היו בין הנושאים שעמדו במוקד הדיונים בין שני המנהיגים.

בהודעה שפרסם הבית הלבן לאחר הפגישה נכתב כי "שתי המדינות הסכימו שלאיראן לעולם לא יוכל להיות נשק גרעיני". בהודעה נכתב גם כי "הנשיא טראמפ קיים פגישה טובה עם נשיא סין שי. שני הצדדים דנו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות שלנו, כולל הרחבת הגישה לשוק עבור עסקים אמריקניים בסין והגדלת ההשקעות הסיניות בתעשיות שלנו. מנהיגים מחלק גדול מהחברות הגדולות ביותר בארה"ב השתתפו בחלק מהפגישה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך פגישתו עם נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 14 במאי 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך פגישתו עם נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 14 במאי 2026 | צילום: Alex Wong/Getty Images

