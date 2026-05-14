כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כ"ץ ציין בטקס האזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה: "כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלו"

אורן שלום | 14 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של ישראל ועל ארה"ב"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, נשא היום נאום בטקס האזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה.

כ"ץ ציין כי "כל מי שמביט מנקודת מבט היסטורית על העשורים הראשונים בחייה של מדינת ישראל – יגיע למסקנה ברורה וחד-משמעית: מלחמת ששת הימים היא האירוע החשוב ביותר בעשורים אלו, שנייה בחשיבותה רק למלחמת העצמאות.

"הניצחון שהשיגה ישראל במלחמה זאת שינה בצורה יוצאת דופן את מעמדה של ישראל, המחיש לעולם כולו את עוצמתו של צה"ל, ופתח בפני מדינת ישראל שורה ארוכה של הזדמנויות וגם אתגרים, המלווים אותנו גם היום".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ

שר הביטחון, ישראל כ"ץ | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות הצלה בבניין מגורים שנפגע בתקיפה הרוסית על קייב היום
רוסיה שיגרה מאות כטב"מים וטילים לעבר אוקראינה

דורון פסקין

נשיא אוקראינה עדכן כי במהלך 24 השעות האחרונות שיגרה רוסיה יותר מ-1,560 כטב"מים ו-56 טילים. "אלו לא מעשים של מי שמאמינים שהמלחמה מתקרבת לסיומה"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי,14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ללא הפסקת אש אמיתית, המשא ומתן עם ישראל ייהרס

דורון פסקין

לקראת סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון שאמור להתחיל היום בוושינגטון, הציב נביה ברי ארבעה תנאים להתקדמות במגעים, וטען כי לבנון זקוקה גם ל"מטרייה אזורית" שתכלול הבנות סעודיות-איראניות תחת חסות אמריקנית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
טורקיה מציגה קפיצה אסטרטגית – טיל בין יבשתי שמעצים את שאיפתה למעמד מעצמתי

יוני בן מנחם

מוקדם יותר החודש הציגה טורקיה טיל בין יבשתי מתוצרת מקומית לטווח של כ-6,000 ק"מ. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי הפיתוח המקומי הטורקי מהווה שינוי שעשוי להשפיע על מאזן ההרתעה האזורי, בעיקר אם יבשיל ליכולות מבצעיות מלאות

ראש הנקרה, 27 באוקטובר 2022
שלושה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בחניון ראש הנקרה

אורן שלום

אחד הפצועים במצב אנוש. דובר צה"ל: "הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש"

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024
ישראל מאיצה את ההתמודדות עם רחפני הנפץ של חיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי אמש כינס ראש הממשלה דיון חירום לאחריו הוחלט להקצות באופן מיידי שני מיליארד ש"ח להצטיידות ופיתוח פתרונות טכנולוגיים מהירים. לצד פריסת מכ"מים נייחים לאורך הגבול, צה"ל צפוי להטמיע שתי מערכות הגנה עבור הכוחות הפועלים בדרום לבנון

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, יואב קיש, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', במהלך מסיבת העיתונאים היום
נתניהו: נכשיר את ילדי ישראל בתחום הבינה המלאכותית

אורן שלום

ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים עם שר האוצר ושר החינוך, בה הודיעו על תוכנית להפעלת מסגרות קיץ במערכת החינוך מגיל גן עד כיתה ט', עם דגש על תחום הבינה המלאכותית. קיש: "נשקיע במיזם מעל למיליארד ש"ח". סמוטריץ': "בעוד חמש או עשר שנים מערכת החינוך תיראה אחרת לחלוטין"

שתפו: