טורקיה מציגה קפיצה אסטרטגית – טיל בין יבשתי שמעצים את שאיפתה למעמד מעצמתי

טורקיה חשפה ב-5 במאי טיל בין-יבשתי ומנוע סילון מתוצרת מקומית. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר במהלך שמקרב אותה למועדון מצומצם של מדינות המחזיקות ביכולות הרתעה אסטרטגיות, לצד מעצמות כמו ארה"ב, רוסיה, סין ומדינות מערביות נוספות.

החשיפה נעשתה במסגרת תערוכת 26 SAHA, תערוכת התעשיות הביטחוניות והתעופתיות הגדולה של טורקיה, המתקיימת באיסטנבול. היא נחשבת לאחת התערוכות המרכזיות באזור אירופה והמזרח התיכון בתחום הביטחוני, ומשמשת במה להצגת טכנולוגיות מתקדמות של חברות טורקיות ובין-לאומיות.