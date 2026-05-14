כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא אוקראינה עדכן כי במהלך 24 השעות האחרונות שיגרה רוסיה יותר מ-1,560 כטב"מים ו-56 טילים. "אלו לא מעשים של מי שמאמינים שהמלחמה מתקרבת לסיומה"

דורון פסקין | 14 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

רוסיה שיגרה מאות כטב"מים וטילים לעבר אוקראינה

רוסיה פתחה אתמול בגל תקיפות אוויריות נרחב על אוקראינה, שכלל מתקפת כטב"מים מסיבית באור יום, ובהמשך מתקפת טילים וכטב"מים משולבת במהלך הלילה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הצהיר הבוקר כי ב-24 השעות האחרונות שיגרה רוסיה לעבר אוקראינה יותר מ-1,560 כטב"מים ו-56 טילים. לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, שילוב שתי המתקפות הופך את גל התקיפות הזה לאחד הכבדים ביותר מאז תחילת המלחמה.

בקייב נהרגו הלילה לפחות ארבעה בני אדם וכ-40 נפצעו, לאחר שבניין מגורים נפגע קשות וחלק ממנו קרס. כוחות ההצלה חילצו לפחות 11 בני אדם מבין ההריסות, ובמקביל נמשכו החיפושים אחר לכודים נוספים.

כוחות הצלה בבניין מגורים שנפגע בתקיפה הרוסית על קייב היום

כוחות הצלה בבניין מגורים שנפגע בתקיפה הרוסית על קייב היום | צילום: Diego Fedele/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון: "עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של ישראל ועל ארה"ב"

אורן שלום

כ"ץ ציין בטקס האזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה: "כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלו"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי,14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ללא הפסקת אש אמיתית, המשא ומתן עם ישראל ייהרס

דורון פסקין

לקראת סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון שאמור להתחיל היום בוושינגטון, הציב נביה ברי ארבעה תנאים להתקדמות במגעים, וטען כי לבנון זקוקה גם ל"מטרייה אזורית" שתכלול הבנות סעודיות-איראניות תחת חסות אמריקנית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
טורקיה מציגה קפיצה אסטרטגית – טיל בין יבשתי שמעצים את שאיפתה למעמד מעצמתי

יוני בן מנחם

מוקדם יותר החודש הציגה טורקיה טיל בין יבשתי מתוצרת מקומית לטווח של כ-6,000 ק"מ. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי הפיתוח המקומי הטורקי מהווה שינוי שעשוי להשפיע על מאזן ההרתעה האזורי, בעיקר אם יבשיל ליכולות מבצעיות מלאות

ראש הנקרה, 27 באוקטובר 2022
שלושה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בחניון ראש הנקרה

אורן שלום

אחד הפצועים במצב אנוש. דובר צה"ל: "הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש"

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024
ישראל מאיצה את ההתמודדות עם רחפני הנפץ של חיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי אמש כינס ראש הממשלה דיון חירום לאחריו הוחלט להקצות באופן מיידי שני מיליארד ש"ח להצטיידות ופיתוח פתרונות טכנולוגיים מהירים. לצד פריסת מכ"מים נייחים לאורך הגבול, צה"ל צפוי להטמיע שתי מערכות הגנה עבור הכוחות הפועלים בדרום לבנון

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, יואב קיש, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', במהלך מסיבת העיתונאים היום
נתניהו: נכשיר את ילדי ישראל בתחום הבינה המלאכותית

אורן שלום

ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים עם שר האוצר ושר החינוך, בה הודיעו על תוכנית להפעלת מסגרות קיץ במערכת החינוך מגיל גן עד כיתה ט', עם דגש על תחום הבינה המלאכותית. קיש: "נשקיע במיזם מעל למיליארד ש"ח". סמוטריץ': "בעוד חמש או עשר שנים מערכת החינוך תיראה אחרת לחלוטין"

שתפו: