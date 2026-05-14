נשיא אוקראינה עדכן כי במהלך 24 השעות האחרונות שיגרה רוסיה יותר מ-1,560 כטב"מים ו-56 טילים. "אלו לא מעשים של מי שמאמינים שהמלחמה מתקרבת לסיומה"
דורון פסקין | 14 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
רוסיה שיגרה מאות כטב"מים וטילים לעבר אוקראינה
רוסיה פתחה אתמול בגל תקיפות אוויריות נרחב על אוקראינה, שכלל מתקפת כטב"מים מסיבית באור יום, ובהמשך מתקפת טילים וכטב"מים משולבת במהלך הלילה.
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הצהיר הבוקר כי ב-24 השעות האחרונות שיגרה רוסיה לעבר אוקראינה יותר מ-1,560 כטב"מים ו-56 טילים. לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, שילוב שתי המתקפות הופך את גל התקיפות הזה לאחד הכבדים ביותר מאז תחילת המלחמה.
בקייב נהרגו הלילה לפחות ארבעה בני אדם וכ-40 נפצעו, לאחר שבניין מגורים נפגע קשות וחלק ממנו קרס. כוחות ההצלה חילצו לפחות 11 בני אדם מבין ההריסות, ובמקביל נמשכו החיפושים אחר לכודים נוספים.
