אחד הפצועים במצב אנוש. דובר צה"ל: "הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש"
שלושה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בראש הנקרה
שלושה בני אדם נפצעו היום מפגיעת רחפן נפץ בחניון קיבוץ ראש הנקרה שבגליל המערבי.
דובר צה"ל עדכן כי "רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מכך, מספר אזרחים ישראלים נפצעו ופונו לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים. מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש".
מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי למרכז הרפואי לגליל הגיעו שלושה פצועים מרחפן נפץ בחניון ראש הנקרה: אחד במצב אנוש שהובהל לניתוח. הפצוע השני באורח בינוני קל, והשלישי במצב קל.
