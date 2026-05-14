יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ללא הפסקת אש אמיתית, המשא ומתן עם ישראל ייהרס

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, הציב היום בריאיון לעיתון "א-דיאר" קו ברור לקראת חידוש המגעים בין ישראל ללבנון בוושינגטון: לדבריו, שום תהליך משא ומתן לא יכול להצליח כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות.

ברי קשר ישירות בין הצלחת השיחות לבין עצירת האש בשטח, ביום שבו אמור להיפתח בארה"ב סבב נוסף של מגעים בין הצדדים.