לקראת סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון שאמור להתחיל היום בוושינגטון, הציב נביה ברי ארבעה תנאים להתקדמות במגעים, וטען כי לבנון זקוקה גם ל"מטרייה אזורית" שתכלול הבנות סעודיות-איראניות תחת חסות אמריקנית
דורון פסקין | 14 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ללא הפסקת אש אמיתית, המשא ומתן עם ישראל ייהרס
יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, הציב היום בריאיון לעיתון "א-דיאר" קו ברור לקראת חידוש המגעים בין ישראל ללבנון בוושינגטון: לדבריו, שום תהליך משא ומתן לא יכול להצליח כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות.
ברי קשר ישירות בין הצלחת השיחות לבין עצירת האש בשטח, ביום שבו אמור להיפתח בארה"ב סבב נוסף של מגעים בין הצדדים.
לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית שפורסמה ב-8 במאי, וושינגטון אמורה לארח היום ומחר שיחות "אינטנסיביות" בין ממשלות ישראל ולבנון, במטרה לקדם הסכם שלום וביטחון כולל, שייתן מענה לסוגיות הליבה של שני הצדדים.
