גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי אמש כינס ראש הממשלה דיון חירום לאחריו הוחלט להקצות באופן מיידי שני מיליארד ש"ח להצטיידות ופיתוח פתרונות טכנולוגיים מהירים. לצד פריסת מכ"מים נייחים לאורך הגבול, צה"ל צפוי להטמיע שתי מערכות הגנה עבור הכוחות הפועלים בדרום לבנון

יוני בן מנחם | 14 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ישראל מאיצה את ההתמודדות עם רחפני הנפץ של חיזבאללה

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בדיון חירום שכינס אתמול ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוחלט כי הממשלה תקצה באופן מיידי שני מיליארד שקלים להצטיידות ולפיתוח פתרונות טכנולוגיים מהירים להתמודדות עם איום רחפני הנפץ של חיזבאללה בלבנון.

ההחלטה התקבלה בעקבות ההסלמה בשימוש ברחפני נפץ, האבדות בקרב חיילי צה"ל בדרום לבנון והניסיונות של חיזבאללה לתקוף באמצעותם גם יישובים בגבול הצפון. על פי גורמים צבאיים, עד כה שיגר חיזבאללה יותר מ-100 רחפני נפץ לעבר חיילי צה"ל בדרום לבנון, ריכוזי כוחות ויישובים אזרחיים בקו העימות. כתוצאה מכך נהרגו ארבעה חיילי צה"ל וכמה חיילים נוספים נפצעו.

חיזבאללה הודיע השבוע כי פתח במלחמת התשה נגד חיילי צה"ל בדרום לבנון, וכי החל לתקוף את הכוחות גם באמצעות נחילים של רחפני נפץ המופעלים בסיב אופטי. ארגון הטרור סבור שחשף את "הבטן הרכה" של צה"ל, נוכח היעדר מענה מבצעי מספק לאיום הרחפנים, ולכן הוא מנסה להגביר את היקף ההתקפות באמצעותם.

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024 | צילום: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, יואב קיש, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', במהלך מסיבת העיתונאים היום
נתניהו: נכשיר את ילדי ישראל בתחום הבינה המלאכותית

אורן שלום

ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים עם שר האוצר ושר החינוך, בה הודיעו על תוכנית להפעלת מסגרות קיץ במערכת החינוך מגיל גן עד כיתה ט', עם דגש על תחום הבינה המלאכותית. קיש: "נשקיע במיזם מעל למיליארד ש"ח". סמוטריץ': "בעוד חמש או עשר שנים מערכת החינוך תיראה אחרת לחלוטין"

נשיא לבנון, ג׳וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 11 בפברואר 2025
לבנון הגישה תלונה רשמית נגד איראן באו"ם

דורון פסקין

בביירות מאשימים את טהראן בהפרת אמנת וינה, בפגיעה בריבונות לבנון ובגרירת המדינה לעימות בניגוד לרצונה. התלונה הוגשה בחודש שעבר, אך רק היום נודע כי נשלחה

מתקן גז בקליפורניה, 10 בפברואר 2025
התלות האירופית בגז האמריקני מעמיקה

דורון פסקין

לפי מחקר חדש של המכון לכלכלת אנרגיה ולניתוח פיננסי, IEEFA, אירופה הולכת ומסתמכת על ארה"ב לאספקת גז טבעי נוזלי

נשיא סוריה אחמד א-שרע, 30 במרץ 2026
חילופים בצמרת הסורית: א-שרע מרחיק את אחיו ומסדר מחדש את מוקדי הכוח

דורון פסקין

נשיא סוריה ביצע בימים האחרונים מספר שינויים משמעותיים בצמרת המשטר הסורי. פרשנים בתקשורת הערבית ניתחו את הסיבות למהלכים האחרונים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ; המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
הערכה בישראל: איראן מסרבת להתפשר על עמדתה בנושא הגרעין – גם במחיר חידוש הלחימה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן משוכנעת שתוכל לשרוד את הלחץ הכלכלי והצבאי, מסרבת לדון בתוכנית הגרעין ומכינה את עצמה לסבב עימות נוסף מול ארה"ב וישראל, בעוד טראמפ מתקרב להכרעה על חידוש התקיפות

מחבלים רצים אל עבר מעבר ארז, 7 באוקטובר 2023
דוח חדש: חמאס השתמש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון ב-7 באוקטובר ובשבי

דורון פסקין

פרויקט דינה – גוף עצמאי שהוקם לאחר ה-7 באוקטובר, המורכב מנשות מקצוע ופועל להכרה ולצדק עבור קורבנות אלימות מינית, פרסם דוח חדש שהתבסס על עשרות עדויות של עדי ראייה, שורדים, חטופים ועוד. הדוח קורא להחיל אחריות על מי שלקחו חלק במתקפה על יישובי העוטף ולהעמידם לדין בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות

