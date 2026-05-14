יוני בן מנחם | 14 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
ישראל מאיצה את ההתמודדות עם רחפני הנפץ של חיזבאללה
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בדיון חירום שכינס אתמול ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוחלט כי הממשלה תקצה באופן מיידי שני מיליארד שקלים להצטיידות ולפיתוח פתרונות טכנולוגיים מהירים להתמודדות עם איום רחפני הנפץ של חיזבאללה בלבנון.
ההחלטה התקבלה בעקבות ההסלמה בשימוש ברחפני נפץ, האבדות בקרב חיילי צה"ל בדרום לבנון והניסיונות של חיזבאללה לתקוף באמצעותם גם יישובים בגבול הצפון. על פי גורמים צבאיים, עד כה שיגר חיזבאללה יותר מ-100 רחפני נפץ לעבר חיילי צה"ל בדרום לבנון, ריכוזי כוחות ויישובים אזרחיים בקו העימות. כתוצאה מכך נהרגו ארבעה חיילי צה"ל וכמה חיילים נוספים נפצעו.
חיזבאללה הודיע השבוע כי פתח במלחמת התשה נגד חיילי צה"ל בדרום לבנון, וכי החל לתקוף את הכוחות גם באמצעות נחילים של רחפני נפץ המופעלים בסיב אופטי. ארגון הטרור סבור שחשף את "הבטן הרכה" של צה"ל, נוכח היעדר מענה מבצעי מספק לאיום הרחפנים, ולכן הוא מנסה להגביר את היקף ההתקפות באמצעותם.
