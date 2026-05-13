כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים עם שר האוצר ושר החינוך, בה הודיעו על תוכנית להפעלת מסגרות קיץ במערכת החינוך מגיל גן עד כיתה ט', עם דגש על תחום הבינה המלאכותית. קיש: "נשקיע במיזם מעל למיליארד ש"ח". סמוטריץ': "בעוד חמש או עשר שנים מערכת החינוך תיראה אחרת לחלוטין"

אורן שלום | 13 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

נתניהו: נכשיר את ילדי ישראל בתחום הבינה המלאכותית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ושר החינוך, יואב קיש, הודיעו היום במסיבת עיתונאים משותפת כי החל מהקיץ הקרוב – מערכת החינוך תפעיל מסגרות קיץ מגני הילדים ועד כיתות ט', עם דגש על תחום הבינה המלאכותית.

על פי התוכנית, יופעלו מסגרות ותוכניות מותאמות לשכבות הגיל השונות באופן הבא:

ילדי הגנים עד כיתות א'-ג': תורחב ותועמק תכנית "גנים ובתי הספר של החופש הגדול", שתפעל בין ה-1 ביולי עד ה-31 ביולי.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, יואב קיש, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', במהלך מסיבת העיתונאים היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, יואב קיש, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום: מעיין טואף/לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג׳וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 11 בפברואר 2025
לבנון הגישה תלונה רשמית נגד איראן באו"ם

דורון פסקין

בביירות מאשימים את טהראן בהפרת אמנת וינה, בפגיעה בריבונות לבנון ובגרירת המדינה לעימות בניגוד לרצונה. התלונה הוגשה בחודש שעבר, אך רק היום נודע כי נשלחה

מתקן גז בקליפורניה, 10 בפברואר 2025
התלות האירופית בגז האמריקני מעמיקה

דורון פסקין

לפי מחקר חדש של המכון לכלכלת אנרגיה ולניתוח פיננסי, IEEFA, אירופה הולכת ומסתמכת על ארה"ב לאספקת גז טבעי נוזלי

נשיא סוריה אחמד א-שרע, 30 במרץ 2026
חילופים בצמרת הסורית: א-שרע מרחיק את אחיו ומסדר מחדש את מוקדי הכוח

דורון פסקין

נשיא סוריה ביצע בימים האחרונים מספר שינויים משמעותיים בצמרת המשטר הסורי. פרשנים בתקשורת הערבית ניתחו את הסיבות למהלכים האחרונים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ; המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
הערכה בישראל: איראן מסרבת להתפשר על עמדתה בנושא הגרעין – גם במחיר חידוש הלחימה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן משוכנעת שתוכל לשרוד את הלחץ הכלכלי והצבאי, מסרבת לדון בתוכנית הגרעין ומכינה את עצמה לסבב עימות נוסף מול ארה"ב וישראל, בעוד טראמפ מתקרב להכרעה על חידוש התקיפות

מחבלים רצים אל עבר מעבר ארז, 7 באוקטובר 2023
דוח חדש: חמאס השתמש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון ב-7 באוקטובר ובשבי

דורון פסקין

פרויקט דינה – גוף עצמאי שהוקם לאחר ה-7 באוקטובר, המורכב מנשות מקצוע ופועל להכרה ולצדק עבור קורבנות אלימות מינית, פרסם דוח חדש שהתבסס על עשרות עדויות של עדי ראייה, שורדים, חטופים ועוד. הדוח קורא להחיל אחריות על מי שלקחו חלק במתקפה על יישובי העוטף ולהעמידם לדין בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, 13 בנובמבר 2024
פקיסטן מכחישה דיווח כי אפשרה לאיראן להעביר מטוסים לשטחה במטרה להגן עליהם מאיום אמריקני

דורון פסקין

אסלאמאבאד דחתה דיווח של CBS שלפיו מטוסים איראניים הועברו לבסיס חיל האוויר נור חאן לאחר תחילת הפסקת האש

שתפו: