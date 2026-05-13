בביירות מאשימים את טהראן בהפרת אמנת וינה, בפגיעה בריבונות לבנון ובגרירת המדינה לעימות בניגוד לרצונה. התלונה הוגשה בחודש שעבר, אך רק היום נודע כי נשלחה
דורון פסקין | 13 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
לבנון הגישה תלונה רשמית נגד איראן באו"ם
היום פורסם כי ממשלת לבנון הגישה ב-21 באפריל תלונה רשמית לאו"ם נגד איראן.
במסמך שפורסם באו"ם מאשימה לבנון את טהראן בהפרת אמנת וינה, המסדירה את היחסים הדיפלומטיים בין מדינות, בהתערבות בריבונותה ובגרירתה למלחמה הרסנית בניגוד לרצונה.
התלונה הוגשה בעקבות תקיפה ישראלית על מלון רמדה בביירות ב-8 במרץ, בה נהרגו לפחות ארבעה בני אדם. דובר צה"ל הודיע כי התקיפה כוונה נגד מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של כוח קודס במשמרות המהפכה, שפעלו בביירות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו