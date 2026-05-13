לפי מחקר חדש של המכון לכלכלת אנרגיה ולניתוח פיננסי, IEEFA, אירופה הולכת ומסתמכת על ארה"ב לאספקת גז טבעי נוזלי

דורון פסקין | 13 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

התלות האירופית בגז האמריקני מעמיקה

בשנת 2026 צפויה אירופה לבסס כשני שלישים מייבוא הגז הטבעי הנוזלי שלה, LNG, על אספקה מארה"ב. כך עולה ממחקר חדש של המכון לכלכלת אנרגיה ולניתוח פיננסי, IEEFA.

לפי המחקר, המעבר המואץ של היבשת מגז רוסי המוזרם בצינורות לייבוא LNG דרך הים יצר תלות גיאופוליטית חדשה: פחות במוסקבה, אך הרבה יותר בוושינגטון ובתנודות שוק הגז הנוזלי העולמי.

נתונים מעודכנים של European LNG Tracker, הפועל במסגרת המכון, מראים כי ייבוא ה-LNG האמריקני לאירופה יותר משילש את עצמו בין השנים 2021 ל-2025. מדובר בתוצאה ישירה של המאמץ האירופי לצמצם את ההסתמכות על אנרגיה רוסית בעקבות הפלישה לאוקראינה.

מתקן גז בקליפורניה, 10 בפברואר 2025

מתקן גז בקליפורניה, 10 בפברואר 2025 | צילום: Brandon Bell/Getty Images

