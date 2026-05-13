התלות האירופית בגז האמריקני מעמיקה

בשנת 2026 צפויה אירופה לבסס כשני שלישים מייבוא הגז הטבעי הנוזלי שלה, LNG, על אספקה מארה"ב. כך עולה ממחקר חדש של המכון לכלכלת אנרגיה ולניתוח פיננסי, IEEFA.

לפי המחקר, המעבר המואץ של היבשת מגז רוסי המוזרם בצינורות לייבוא LNG דרך הים יצר תלות גיאופוליטית חדשה: פחות במוסקבה, אך הרבה יותר בוושינגטון ובתנודות שוק הגז הנוזלי העולמי.