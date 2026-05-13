הערכה בישראל: איראן מסרבת להתפשר על עמדתה בנושא הגרעין – גם במחיר חידוש הלחימה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי לפי מצב העניינים הנוכחי, לא צפויה בקרוב פריצת דרך במגעים המתנהלים מאחורי הקלעים בין איראן לארה"ב באמצעות המתווכות.

לדבריהם, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יקבל בסוף השבוע, לאחר שובו מביקורו בסין, החלטה בנוגע להמשך המערכה.

טראמפ אמר אמש לכתבים בבית הלבן כי אינו סבור שהוא זקוק לעזרתו של נשיא סין במלחמה נגד איראן. "או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שנסיים את העבודה", הדגיש. אותם גורמים מעריכים כי הוא עשוי להורות בשלב הראשון על חידוש "פרויקט החירות" לחילוץ הספינות התקועות במצרי הורמוז, ולאחר מכן על שורה של תקיפות ממוקדות ביעדים איראניים.