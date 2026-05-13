נשיא סוריה ביצע בימים האחרונים מספר שינויים משמעותיים בצמרת המשטר הסורי. פרשנים בתקשורת הערבית ניתחו את הסיבות למהלכים האחרונים
דורון פסקין | 13 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
חילופים בצמרת הסורית: א-שרע מרחיק את אחיו ומסדר מחדש את מוקדי הכוח
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ביצע בימים האחרונים את סבב החילופים המשמעותי הראשון בצמרת הממשל בדמשק מאז תפס את מושכות השלטון.
רשמית, מדובר בשינויים מוגבלים הכוללים את החלפת מזכ"ל נשיאות הרפובליקה, שרי ההסברה והחקלאות, וכן מינוי מושלים חדשים בשורה של מחוזות רגישים.
אולם בפועל, פרשנים בסוריה ובעיתונות הערבית טוענים כי מדובר במהלך רחב יותר שנועד לארגן מחדש את מנגנוני השלטון, להפחית את הביקורת הציבורית ולשדר מעבר מניהול אישי וריכוזי למבנה שלטוני שנראה מוסדי ומסודר יותר.
