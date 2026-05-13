כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא סוריה ביצע בימים האחרונים מספר שינויים משמעותיים בצמרת המשטר הסורי. פרשנים בתקשורת הערבית ניתחו את הסיבות למהלכים האחרונים

דורון פסקין | 13 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

חילופים בצמרת הסורית: א-שרע מרחיק את אחיו ומסדר מחדש את מוקדי הכוח

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ביצע בימים האחרונים את סבב החילופים המשמעותי הראשון בצמרת הממשל בדמשק מאז תפס את מושכות השלטון.

רשמית, מדובר בשינויים מוגבלים הכוללים את החלפת מזכ"ל נשיאות הרפובליקה, שרי ההסברה והחקלאות, וכן מינוי מושלים חדשים בשורה של מחוזות רגישים.

אולם בפועל, פרשנים בסוריה ובעיתונות הערבית טוענים כי מדובר במהלך רחב יותר שנועד לארגן מחדש את מנגנוני השלטון, להפחית את הביקורת הציבורית ולשדר מעבר מניהול אישי וריכוזי למבנה שלטוני שנראה מוסדי ומסודר יותר.

נשיא סוריה אחמד א-שרע, 30 במרץ 2026

נשיא סוריה אחמד א-שרע, 30 במרץ 2026 | צילום: Sean Gallup/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ; המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
הערכה בישראל: איראן מסרבת להתפשר על עמדתה בנושא הגרעין – גם במחיר חידוש הלחימה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן משוכנעת שתוכל לשרוד את הלחץ הכלכלי והצבאי, מסרבת לדון בתוכנית הגרעין ומכינה את עצמה לסבב עימות נוסף מול ארה"ב וישראל, בעוד טראמפ מתקרב להכרעה על חידוש התקיפות

מחבלים רצים אל עבר מעבר ארז, 7 באוקטובר 2023
דוח חדש: חמאס השתמש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון ב-7 באוקטובר ובשבי

דורון פסקין

פרויקט דינה – גוף עצמאי שהוקם לאחר ה-7 באוקטובר, המורכב מנשות מקצוע ופועל להכרה ולצדק עבור קורבנות אלימות מינית, פרסם דוח חדש שהתבסס על עשרות עדויות של עדי ראייה, שורדים, חטופים ועוד. הדוח קורא להחיל אחריות על מי שלקחו חלק במתקפה על יישובי העוטף ולהעמידם לדין בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, 13 בנובמבר 2024
פקיסטן מכחישה דיווח כי אפשרה לאיראן להעביר מטוסים לשטחה במטרה להגן עליהם מאיום אמריקני

דורון פסקין

אסלאמאבאד דחתה דיווח של CBS שלפיו מטוסים איראניים הועברו לבסיס חיל האוויר נור חאן לאחר תחילת הפסקת האש

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, 25 במרץ 2025
האקבי: "ישראל שלחה סוללות כיפת ברזל לאיחוד האמירויות"

דורון פסקין

שגריר ארה"ב בישראל אמר את הדברים במהלך כנס באוניברסיטת תל אביב. לדבריו, "יחד עם המערכות נשלח כוח אדם שנועד לסייע בהפעלתן במטרה להתמודד עם מתקפות איראניות"

האי בוביאן שבכווית, 15 באוגוסט 2011
משרד החוץ של כווית הודיע כי סוכלה חדירה של כוח איראני חמוש לשטח המדינה

דורון פסקין

לפי הודעת כווית, הכוח המשתייך למשמרות המהפכה הסתנן לאי בוביאן שבצפון-מזרח המדינה במטרה לבצע "פעולות עוינות" נגד המדינה, התעמת עם הכוחות הכוויתים ונעצר

ראש עיריית ארקדיה שבקליפורניה, איילין וונג, 21 באוקטובר 2023
ראש עירייה בקליפורניה הסכימה להודות כי פעלה כסוכנת של ממשלת סין

אורן שלום

לפי הודאה בהסדר הטיעון לו הסכימה איילין וונג, היא פעלה במשך שנים בהנחיית גורמים סינים וקידמה תעמולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית

שתפו: