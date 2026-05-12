דוח חדש: חמאס השתמש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון ב-7 באוקטובר ובשבי

דוח של פרויקט דינה, שפורסם תחת הכותרת "חיפוש אחר הצדק: ה-7 באוקטובר ואילך" קובע כי במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר ובתקופת החזקת החטופים ברצועת עזה נעשה שימוש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון של חמאס.

הדוח מבקש לבסס לא רק את עצם קיומם של המעשים, אלא גם מסגרת משפטית שתאפשר להעמיד לדין את המעורבים בהם בגין פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, וכחלק ממערכה שנועדה להטיל אימה ולפגוע בחברה הישראלית.