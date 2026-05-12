פרויקט דינה – גוף עצמאי שהוקם לאחר ה-7 באוקטובר, המורכב מנשות מקצוע ופועל להכרה ולצדק עבור קורבנות אלימות מינית, פרסם דוח חדש שהתבסס על עשרות עדויות של עדי ראייה, שורדים, חטופים ועוד. הדוח קורא להחיל אחריות על מי שלקחו חלק במתקפה על יישובי העוטף ולהעמידם לדין בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות

דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 4 דק׳

דוח חדש: חמאס השתמש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון ב-7 באוקטובר ובשבי

דוח של פרויקט דינה, שפורסם תחת הכותרת "חיפוש אחר הצדק: ה-7 באוקטובר ואילך" קובע כי במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר ובתקופת החזקת החטופים ברצועת עזה נעשה שימוש באלימות מינית כחלק מדפוס פעולה מכוון של חמאס.

הדוח מבקש לבסס לא רק את עצם קיומם של המעשים, אלא גם מסגרת משפטית שתאפשר להעמיד לדין את המעורבים בהם בגין פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, וכחלק ממערכה שנועדה להטיל אימה ולפגוע בחברה הישראלית.

פרויקט דינה הוא גוף שהוקם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, ופועל להכרה ולצדק עבור קורבנות אלימות מינית בסכסוכים, בדגש על אירועי 7 באוקטובר והחטופים. לפי אתר הפרויקט, מדובר בקבוצה של נשים מומחיות למשפט, מגדר וחברה אזרחית. בין הדמויות המרכזיות בפרויקט נמנות פרופ׳ רות הלפרין-קדרי, שופטת בית המשפט המחוזי בדימוס נאוה בן-אור, ועו"ד אל"ם במיל׳ שרון זגגי-פנחס.

מחבלים רצים אל עבר מעבר ארז, 7 באוקטובר 2023 | צילום: Mohammed Abed / AFP via Getty Images

