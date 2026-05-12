אסלאמאבאד דחתה דיווח של CBS שלפיו מטוסים איראניים הועברו לבסיס חיל האוויר נור חאן לאחר תחילת הפסקת האש
דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
פקיסטן מכחישה דיווח כי אפשרה לאיראן להעביר מטוסים לשטחה במטרה להגן עליהם מאיום אמריקני
רשת החדשות האמריקנית CBS דיווחה אתמול כי בעוד פקיסטן מציגה את עצמה כמתווכת דיפלומטית בין טהראן לוושינגטון, היא אפשרה למטוסים צבאיים איראניים לחנות בבסיס חיל האוויר נור חאן, סמוך לרוואלפינדי. כך על פי גורמים אמריקנים אנונימיים בעלי ידע בנושא.
לפי CBS, ימים ספורים לאחר הודעת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על הפסקת האש בתחילת אפריל, העבירה איראן כמה מטוסים לבסיס נור חאן, ובהם גם מטוס סיור ומודיעין איראני מדגם RC-130. בדיווח נטען כי צעד כזה עשוי היה לסייע לאיראן להרחיק חלק מנכסיה האוויריים מאיום של תקיפה אמריקנית.
משרד החוץ הפקיסטני פרסם היום הודעה בה מסר כי פקיסטן "דוחה באופן קטגורי" את הדיווח בדבר נוכחות מטוסים איראניים בבסיס נור חאן, והגדיר אותו "מטעה וסנסציוני". בהודעה נטען כי "נרטיבים ספקולטיביים" מסוג זה נראים כניסיון לפגוע במאמצים לקידום יציבות אזורית ושלום.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו