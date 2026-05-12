כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אסלאמאבאד דחתה דיווח של CBS שלפיו מטוסים איראניים הועברו לבסיס חיל האוויר נור חאן לאחר תחילת הפסקת האש

דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

פקיסטן מכחישה דיווח כי אפשרה לאיראן להעביר מטוסים לשטחה במטרה להגן עליהם מאיום אמריקני

רשת החדשות האמריקנית CBS דיווחה אתמול כי בעוד פקיסטן מציגה את עצמה כמתווכת דיפלומטית בין טהראן לוושינגטון, היא אפשרה למטוסים צבאיים איראניים לחנות בבסיס חיל האוויר נור חאן, סמוך לרוואלפינדי. כך על פי גורמים אמריקנים אנונימיים בעלי ידע בנושא.

לפי CBS, ימים ספורים לאחר הודעת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על הפסקת האש בתחילת אפריל, העבירה איראן כמה מטוסים לבסיס נור חאן, ובהם גם מטוס סיור ומודיעין איראני מדגם RC-130. בדיווח נטען כי צעד כזה עשוי היה לסייע לאיראן להרחיק חלק מנכסיה האוויריים מאיום של תקיפה אמריקנית.

משרד החוץ הפקיסטני פרסם היום הודעה בה מסר כי פקיסטן "דוחה באופן קטגורי" את הדיווח בדבר נוכחות מטוסים איראניים בבסיס נור חאן, והגדיר אותו "מטעה וסנסציוני". בהודעה נטען כי "נרטיבים ספקולטיביים" מסוג זה נראים כניסיון לפגוע במאמצים לקידום יציבות אזורית ושלום.

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, 13 בנובמבר 2024

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, 13 בנובמבר 2024 | צילום: Sean Gallup/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, 25 במרץ 2025
האקבי: "ישראל שלחה סוללות כיפת ברזל לאיחוד האמירויות"

דורון פסקין

שגריר ארה"ב בישראל אמר את הדברים במהלך כנס באוניברסיטת תל אביב. לדבריו, "יחד עם המערכות נשלח כוח אדם שנועד לסייע בהפעלתן במטרה להתמודד עם מתקפות איראניות"

האי בוביאן שבכווית, 15 באוגוסט 2011
משרד החוץ של כווית הודיע כי סוכלה חדירה של כוח איראני חמוש לשטח המדינה

דורון פסקין

לפי הודעת כווית, הכוח המשתייך למשמרות המהפכה הסתנן לאי בוביאן שבצפון-מזרח המדינה במטרה לבצע "פעולות עוינות" נגד המדינה, התעמת עם הכוחות הכוויתים ונעצר

ראש עיריית ארקדיה שבקליפורניה, איילין וונג, 21 באוקטובר 2023
ראש עירייה בקליפורניה הסכימה להודות כי פעלה כסוכנת של ממשלת סין

אורן שלום

לפי הודאה בהסדר הטיעון לו הסכימה איילין וונג, היא פעלה במשך שנים בהנחיית גורמים סינים וקידמה תעמולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ של איראן, אבראהים רזאי
דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן: "אחת האופציות במקרה של התקפה נוספת נגדנו יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%"

דורון פסקין

לדבריו של אבראהים רזאי, הנושא ייבחן בפרלמנט. אמש אמר כי נושא העשרת האורניום "אינו נתון למשא ומתן"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
האופציה הצבאית נגד איראן חוזרת לשולחן

יוני בן מנחם

בישראל מעריכים כי המבוי הסתום במשא ומתן, והעמדה האיראנית המתריסה, מקרבים את ממשל טראמפ לחידוש תקיפות ממוקדות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן

מליאת הכנסת בזמן ההצבעה על החוק להעמדת מחבלי ה־7 באוקטובר לדין, 11 במאי 2026
הכנסת אישרה את החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

אורן שלום

החוק, המסדיר את העמדתם לדין של המחבלים וקובע הקמת בית דין צבאי בו הם יישפטו, עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת

שתפו: