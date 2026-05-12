לפי הודעת כווית, הכוח המשתייך למשמרות המהפכה הסתנן לאי בוביאן שבצפון-מזרח המדינה במטרה לבצע "פעולות עוינות" נגד המדינה, התעמת עם הכוחות הכוויתים ונעצר

דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

משרד החוץ של כווית הודיע כי סוכלה חדירה של כוח איראני חמוש לשטח המדינה

משרד החוץ של כווית הודיע היום כי סיכל חדירה של כוח חמוש המשתייך למשמרות המהפכה האיראניים אל האי בוביאן שבצפון-מזרח המדינה.

לפי ההודעה הרשמית, הכוח האיראני הסתנן אל האי במטרה לבצע "פעולות עוינות נגד מדינת כווית", והתעמת עם הכוחות המזוינים של כווית לפני שנעצר. במהלך התקרית נפצע אחד מאנשי הכוחות המזוינים הכוויתים.

בהודעה לא נמסרו פרטים על מספר המשתתפים בפעולה, דרך ההגעה לאי או יעד הפעולה מעבר להגדרה הכללית של "פעולות עוינות".

האי בוביאן שבכווית, 15 באוגוסט 2011

משאית נוסעת בסמוך לנמל מובארכ אל-כביר שבאי בוביאן, 15 באוגוסט 2011 | צילום: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

