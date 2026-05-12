משרד החוץ של כווית הודיע כי סוכלה חדירה של כוח איראני חמוש לשטח המדינה

משרד החוץ של כווית הודיע היום כי סיכל חדירה של כוח חמוש המשתייך למשמרות המהפכה האיראניים אל האי בוביאן שבצפון-מזרח המדינה.

לפי ההודעה הרשמית, הכוח האיראני הסתנן אל האי במטרה לבצע "פעולות עוינות נגד מדינת כווית", והתעמת עם הכוחות המזוינים של כווית לפני שנעצר. במהלך התקרית נפצע אחד מאנשי הכוחות המזוינים הכוויתים.