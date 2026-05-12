דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
האקבי: "ישראל שלחה סוללות כיפת ברזל לאיחוד האמירויות"
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, הצהיר היום כי "ישראל שלחה סוללות של מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, לצד כוח אדם שנועד לסייע בהפעלתן, במטרה להתמודד עם מתקפות איראניות". הדברים נאמרו במהלך כנס באוניברסיטת תל אביב.
בהתייחסו ליחסים בין המדינות אמר האקבי: "איך זה? כי קיימת מערכת יחסים יוצאת דופן בין איחוד האמירויות לישראל, המבוססת על הסכמי אברהם".
