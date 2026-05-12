דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן: "אחת האופציות במקרה של התקפה נוספת נגדנו יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%"
דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ של איראן, אבראהים רזאי, פרסם היום פוסט בו שלח איום ישיר במקרה ואיראן תותקף שוב.
לדבריו, "אחת האופציות של איראן במקרה של התקפה נוספת יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%. אנו נבחן את הנושא בפרלמנט".
אמש נפגש רזאי עם ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי. לאחר הפגישה אמר רזאי כי נושא העשרת האורניום "אינו נתון למשא ומתן".
