כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לדבריו של אבראהים רזאי, הנושא ייבחן בפרלמנט. אמש אמר כי נושא העשרת האורניום "אינו נתון למשא ומתן"

דורון פסקין | 12 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן: "אחת האופציות במקרה של התקפה נוספת נגדנו יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%"

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ של איראן, אבראהים רזאי, פרסם היום פוסט בו שלח איום ישיר במקרה ואיראן תותקף שוב.

לדבריו, "אחת האופציות של איראן במקרה של התקפה נוספת יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%. אנו נבחן את הנושא בפרלמנט".

אמש נפגש רזאי עם ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי. לאחר הפגישה אמר רזאי כי נושא העשרת האורניום "אינו נתון למשא ומתן".

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ של איראן, אבראהים רזאי

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ של איראן, אבראהים רזאי | שימוש לפי סעיף 27א'

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
האופציה הצבאית נגד איראן חוזרת לשולחן

יוני בן מנחם

בישראל מעריכים כי המבוי הסתום במשא ומתן, והעמדה האיראנית המתריסה, מקרבים את ממשל טראמפ לחידוש תקיפות ממוקדות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן

מליאת הכנסת בזמן ההצבעה על החוק להעמדת מחבלי ה־7 באוקטובר לדין, 11 במאי 2026
הכנסת אישרה את החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

אורן שלום

החוק, המסדיר את העמדתם לדין של המחבלים וקובע הקמת בית דין צבאי בו הם יישפטו, עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 14 במאי 2026
טראמפ: "הפסקת האש עם איראן חלשה; הייתי אומר שהיא מחוברת למכשירי החייאה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למגעים ולמצב הפסקת האש, ציין כי האיראנים שינו את דעתם מספר פעמים והבהיר: "הייתי אומר שהפסקת האש כרגע במצב הכי חלש אחרי שקראתי את חתיכת הזבל שהם שלחו לנו"

בניין האיחוד האירופי בבריסל, 15 בדצמבר 2025
האיחוד האירופי הטיל סנקציות נגד אזרחים וארגונים ביהודה ושומרון

דורון פסקין

שרת החוץ של האיחוד האירופי: "לקיצוניות ולאלימות יש השלכות"; שר החוץ סער: "האיחוד האירופי בחר להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס"

תמונותיהם של מזכ״ל חיזבאללה שחוסל, חסן נסראללה, ושל מנהיג החות'ים, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, בין הריסות בלבנון, 6 במאי 2026
דיווח: 43 חות'ים שלחמו לצד חיזבאללה נגד ישראל נהרגו בדרום לבנון

דורון פסקין

לפי אתר החדשות הלבנוני "קול ביירות אינטרנשיונל", המזוהה עם העדה הסונית בלבנון, הוחלט לקבור את ההרוגים בשטח לבנון. עד כה הדיווח לא אושר באופן רשמי על ידי חיזבאללה, החות'ים או ממשלת לבנון

כוחות צה"ל ליד גבול לבנון, 26 באוקטובר 2023
אלאח'באר: חיזבאללה מרחיב את השימוש ברחפני נפץ בדרום לבנון

יוני בן מנחם

שופרו של חיזבאללה טוען כי רחפני הנפץ הפכו מכלי סיוע לאמצעי תקיפה מרכזי במערך ההתשה נגד כוחות צה"ל באזור החיץ

שתפו: