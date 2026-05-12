דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן: "אחת האופציות במקרה של התקפה נוספת נגדנו יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%"

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ של איראן, אבראהים רזאי, פרסם היום פוסט בו שלח איום ישיר במקרה ואיראן תותקף שוב.

לדבריו, "אחת האופציות של איראן במקרה של התקפה נוספת יכולה להיות העשרת אורניום ל-90%. אנו נבחן את הנושא בפרלמנט".