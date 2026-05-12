ראש עירייה בקליפורניה הסכימה להודות כי פעלה כסוכנת של ממשלת סין

ראש עיריית ארקדיה שבקליפורניה, איילין וונג, הסכימה להודות במסגרת הסדר טיעון כי פעלה כסוכנת בלתי חוקית מטעם ממשלת סין. כך הודיע אתמול משרד המשפטים האמריקני.

אמש הודיעה וונג על התפטרותה לאחר שהוגשו נגדה אישומים שלפיהם ביצעה בחשאי הנחיות של ממשלה זרה.

מנהל עיריית ארקדיה, דומיניק לצרטו, מסר כי הטענות שלפיהן ממשלה זרה ניסתה להשפיע על נבחרת ציבור מקומית הן "מטרידות מאוד". עם זאת, הוא הדגיש כי מדובר בהתנהלות אישית, וכי לפי בדיקה פנימית לא נמצאה מעורבות של כספי עירייה, עובדי עירייה או תהליכי קבלת החלטות עירוניים.