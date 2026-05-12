בישראל מעריכים כי המבוי הסתום במשא ומתן, והעמדה האיראנית המתריסה, מקרבים את ממשל טראמפ לחידוש תקיפות ממוקדות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן

יוני בן מנחם | 12 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

האופציה הצבאית נגד איראן חוזרת לשולחן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הפסקת האש חלשה והיא "מחוברת למכשירי החייאה".

הוא כינה את התשובה האיראנית להצעה האמריקנית "חתיכת זבל" ו"טיפשית". גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי גברו הסיכויים שהוא יחליט להורות על חידוש פעילות צבאית נגד איראן, לאחר שובו מביקורו הצפוי השבוע בסין.

לדבריהם, טראמפ צפוי לדון עם נשיא סין, שי ג'ין-פינג, במצב הפסקת האש עם איראן. עם זאת, ההערכה בירושלים היא שסין לא תתערב ולא תנסה לקדם פתרון פשרה בין טהראן לוושינגטון. הסינים אינם צפויים לפעול לריכוך העמדה האיראנית, משום שגם הם נהנים לראות את מצוקתו המדינית של טראמפ.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

