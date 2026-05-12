האופציה הצבאית נגד איראן חוזרת לשולחן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הפסקת האש חלשה והיא "מחוברת למכשירי החייאה".

הוא כינה את התשובה האיראנית להצעה האמריקנית "חתיכת זבל" ו"טיפשית". גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי גברו הסיכויים שהוא יחליט להורות על חידוש פעילות צבאית נגד איראן, לאחר שובו מביקורו הצפוי השבוע בסין.