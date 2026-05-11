החוק, המסדיר את העמדתם לדין של המחבלים וקובע הקמת בית דין צבאי בו הם יישפטו, עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת
הכנסת אישרה את החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר
מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה שלקחו חלק בטבח ה-7 באוקטובר. ההצעה אושרה ברוב של 93 חברי כנסת.
הצעת החוק מסדירה את העמדתם לדין של מחבלי חמאס ושותפיהם, שביצעו פעולות איבה, רצח, פשעי מין, חטיפה וביזה, וכן כלפי מי שביצעו עבירה לאחר מכן נגד החטופים, לרבות חללים.
החוק קובע כי יוקם בית משפט צבאי בירושלים אליו יוגשו כתבי אישום נגד אותם מחבלים, בין היתר בעבירות של השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה או שלמותה, גרימה למלחמה וסיוע לאויב במלחמה, עבירות לפי חוק המאבק בטרור, רצח, ועוד.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו