הכנסת אישרה את החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה שלקחו חלק בטבח ה-7 באוקטובר. ההצעה אושרה ברוב של 93 חברי כנסת.

הצעת החוק מסדירה את העמדתם לדין של מחבלי חמאס ושותפיהם, שביצעו פעולות איבה, רצח, פשעי מין, חטיפה וביזה, וכן כלפי מי שביצעו עבירה לאחר מכן נגד החטופים, לרבות חללים.