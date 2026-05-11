נשיא ארה"ב התייחס למגעים ולמצב הפסקת האש, ציין כי האיראנים שינו את דעתם מספר פעמים והבהיר: "הייתי אומר שהפסקת האש כרגע במצב הכי חלש אחרי שקראתי את חתיכת הזבל שהם שלחו לנו"

אורן שלום | 11 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "הפסקת האש עם איראן חלשה; הייתי אומר שהיא מחוברת למכשירי החייאה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בשיחה עם כתבים בבית הלבן למצב המגעים והפסקת האש מול איראן, זאת לאחר שגינה אתמול את התשובה האיראנית להצעה האמריקנית וציין כי היא "בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין".

טראמפ ציין כי האיראנים כבר שינו את עמדותיהם מספר פעמים: "הייתי צריך להתמודד איתם ארבע או חמש פעמים. הם משנים את דעתם. הם אנשים מאוד לא מכובדים, ההנהגה שלהם [...] הם פשוט משנים את דעתם. היה לי את זה הרבה פעמים בעסקים. הדעה משתנה, וממשיכים הלאה. אלה אנשים שאתה עושה איתם עסקה, ולמחרת הם שולחים לך מסמך שלוקח לו חמישה ימים להגיע, כשזה היה אמור להגיע תוך עשרים דקות. זה מסמך די פשוט".

לדבריו: "הרבה אנשים אמרו: 'יש לו תוכנית?' כן, כמובן שיש לי. יש לי את התוכנית הכי טובה אי פעם. כלומר, איראן הובסה צבאית, לחלוטין. נשאר להם קצת שהם כנראה בנו מחדש בתקופה הזאת. אנחנו נחסל את זה ביום בערך. אבל יש לי תוכנית. אתם יודעים, זו תוכנית מאוד פשוטה. אני לא יודע למה אתם לא אומרים את זה כמו שזה. לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 14 במאי 2026 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

