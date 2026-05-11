כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שרת החוץ של האיחוד האירופי: "לקיצוניות ולאלימות יש השלכות"; שר החוץ סער: "האיחוד האירופי בחר להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס"

דורון פסקין | 11 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

האיחוד האירופי הטיל סנקציות נגד אזרחים וארגונים ביהודה ושומרון

שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו היום להטיל סנקציות על ישראלים וארגונים ישראלים, שלטענתם מפעילים אלימות ביהודה ושומרון.

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה בפוסט שפרסמה כי "שרי החוץ של האיחוד האירופי נתנו כעת אור ירוק להטלת סנקציות על מתנחלים ישראלים בשל אלימות נגד פלסטינים.

"הם גם הסכימו על סנקציות חדשות נגד בכירי חמאס. הגיע הזמן לעבור מקיפאון לעשייה. לקיצוניות ולאלימות יש השלכות".

בניין האיחוד האירופי בבריסל, 15 בדצמבר 2025

בניין האיחוד האירופי בבריסל, 15 בדצמבר 2025 | צילום: Nicolas TUCAT / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תמונותיהם של מזכ״ל חיזבאללה שחוסל, חסן נסראללה, ושל מנהיג החות'ים, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, בין הריסות בלבנון, 6 במאי 2026
דיווח: 43 חות'ים שלחמו לצד חיזבאללה נגד ישראל נהרגו בדרום לבנון

דורון פסקין

לפי אתר החדשות הלבנוני "קול ביירות אינטרנשיונל", המזוהה עם העדה הסונית בלבנון, הוחלט לקבור את ההרוגים בשטח לבנון. עד כה הדיווח לא אושר באופן רשמי על ידי חיזבאללה, החות'ים או ממשלת לבנון

כטב"ם של חיזבאללה, 25 באוגוסט 2024
אלאח'באר: חיזבאללה מרחיב את השימוש ברחפני נפץ בדרום לבנון

יוני בן מנחם

שופרו של חיזבאללה טוען כי רחפני הנפץ הפכו מכלי סיוע לאמצעי תקיפה מרכזי במערך ההתשה נגד כוחות צה"ל באזור החיץ

רס״ב אלכסנדר גלובניוב ז"ל
לוחם במילואים נהרג בסמוך לגבול עם לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ב אלכסנדר גלובניוב ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 במאי 2026
טראמפ על התשובה האיראנית להצעה: "לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב הגיב לתשובת איראן. מוקדם יותר כתב בפוסט שפרסם: "איראן משחקת משחקים עם ארה"ב, ועם שאר העולם, כבר 47 שנים; הם כבר לא יצחקו יותר"

בניין הכנסת
הכנסת תצביע מחר על החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

אורן שלום

הצעת החוק, שתעלה לקריאה שניה ושלישית, קובעת כי יוקם בית דין צבאי מיוחד לשפיטת המחבלים, כולל אפשרות לגזור עליהם עונש מוות. שר המשפטים לוין, יו"ר ועדת החוקה רוטמן וח"כ מלינובסקי קיימו מסיבת עיתונאים משותפת לקראת ההצבעה על החוק: "שיתוף פעולה מלא שלא ראינו בכנסת הרבה זמן. מדובר ברגע היסטורי"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025
דיווח: איראן הגישה את תגובתה להצעה האחרונה של ארה"ב

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, התגובה הועברה לפקיסטן המשמשת כמתווכת בין איראן לארה"ב

שתפו: