שרת החוץ של האיחוד האירופי: "לקיצוניות ולאלימות יש השלכות"; שר החוץ סער: "האיחוד האירופי בחר להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס"
דורון פסקין | 11 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
האיחוד האירופי הטיל סנקציות נגד אזרחים וארגונים ביהודה ושומרון
שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו היום להטיל סנקציות על ישראלים וארגונים ישראלים, שלטענתם מפעילים אלימות ביהודה ושומרון.
שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה בפוסט שפרסמה כי "שרי החוץ של האיחוד האירופי נתנו כעת אור ירוק להטלת סנקציות על מתנחלים ישראלים בשל אלימות נגד פלסטינים.
"הם גם הסכימו על סנקציות חדשות נגד בכירי חמאס. הגיע הזמן לעבור מקיפאון לעשייה. לקיצוניות ולאלימות יש השלכות".
