דיווח: 43 חות'ים שלחמו לצד חיזבאללה נגד ישראל נהרגו בדרום לבנון

אתר החדשות הלבנוני "קול ביירות אינטרנשיונל", המזוהה עם העדה הסונית בלבנון, דיווח היום כי מספר ההרוגים בקרב הלוחמים החות'ים מתימן שפעלו במערכה האחרונה בחזית דרום לבנון לצד כוחות חיזבאללה, נגד ישראל, עומד על 43.

לפי הדיווח, גורמים שהוגדרו "מקורות מיוחדים" מסרו כי מנהיגים מקומיים בדרום לבנון, בתיאום עם הנהגת חיזבאללה, החליטו לקבור את גופות ההרוגים בשטח לבנון ולא להעבירן בשלב זה לתימן.