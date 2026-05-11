אלאח'באר: חיזבאללה מרחיב את השימוש ברחפני נפץ בדרום לבנון

העיתון הלבנוני אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, דיווח הבוקר כי ארגון הטרור מרחיב את השימוש ברחפני נפץ בדרום לבנון.

לדבריו, הרחפנים אינם משמשים עוד כנשק מסייע בלבד, אלא הפכו לכלי תקיפה מרכזי במסגרת מערכה יומיומית של התשה נגד כוחות צה"ל הפרוסים בכפרים בדרום לבנון.

לפי הדיווח, חיזבאללה ביצע לפחות 12 תקיפות באמצעות רחפני נפץ בתוך שעות ספורות. היעדים כללו טנקי מרכבה, דחפורי 9D, עמדות פיקוד, ריכוזי חיילים, אמצעי תקשורת וציוד טכני. בעיתון נטען כי הרחפנים אינם מופנים עוד רק נגד מטרות סטטיות או סמליות, אלא משתלבים במערך מטרות מבצעי רחב, שנועד לפגוע במרכיבים שונים של פעילות הכוחות הישראליים.