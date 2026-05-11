כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שופרו של חיזבאללה טוען כי רחפני הנפץ הפכו מכלי סיוע לאמצעי תקיפה מרכזי במערך ההתשה נגד כוחות צה"ל באזור החיץ

יוני בן מנחם | 11 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

אלאח'באר: חיזבאללה מרחיב את השימוש ברחפני נפץ בדרום לבנון

העיתון הלבנוני אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, דיווח הבוקר כי ארגון הטרור מרחיב את השימוש ברחפני נפץ בדרום לבנון.

לדבריו, הרחפנים אינם משמשים עוד כנשק מסייע בלבד, אלא הפכו לכלי תקיפה מרכזי במסגרת מערכה יומיומית של התשה נגד כוחות צה"ל הפרוסים בכפרים בדרום לבנון.

לפי הדיווח, חיזבאללה ביצע לפחות 12 תקיפות באמצעות רחפני נפץ בתוך שעות ספורות. היעדים כללו טנקי מרכבה, דחפורי 9D, עמדות פיקוד, ריכוזי חיילים, אמצעי תקשורת וציוד טכני. בעיתון נטען כי הרחפנים אינם מופנים עוד רק נגד מטרות סטטיות או סמליות, אלא משתלבים במערך מטרות מבצעי רחב, שנועד לפגוע במרכיבים שונים של פעילות הכוחות הישראליים.

כטב"ם של חיזבאללה, 25 באוגוסט 2024

כטב"ם של חיזבאללה, 25 באוגוסט 2024 | צילום: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רס״ב אלכסנדר גלובניוב ז"ל
לוחם במילואים נהרג בסמוך לגבול עם לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ב אלכסנדר גלובניוב ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 במאי 2026
טראמפ על התשובה האיראנית להצעה: "לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב הגיב לתשובת איראן. מוקדם יותר כתב בפוסט שפרסם: "איראן משחקת משחקים עם ארה"ב, ועם שאר העולם, כבר 47 שנים; הם כבר לא יצחקו יותר"

בניין הכנסת
הכנסת תצביע מחר על החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

אורן שלום

הצעת החוק, שתעלה לקריאה שניה ושלישית, קובעת כי יוקם בית דין צבאי מיוחד לשפיטת המחבלים, כולל אפשרות לגזור עליהם עונש מוות. שר המשפטים לוין, יו"ר ועדת החוקה רוטמן וח"כ מלינובסקי קיימו מסיבת עיתונאים משותפת לקראת ההצבעה על החוק: "שיתוף פעולה מלא שלא ראינו בכנסת הרבה זמן. מדובר ברגע היסטורי"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025
דיווח: איראן הגישה את תגובתה להצעה האחרונה של ארה"ב

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, התגובה הועברה לפקיסטן המשמשת כמתווכת בין איראן לארה"ב

דובאי, 11 במרץ 2026
איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מספר מדינות במפרץ

דורון פסקין

איחוד האמירויות, כווית וקטאר דיווחו על טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן

כוחות צבא עיראק בגבול עם סעודיה, 2 בספטמבר 2025
דיווח: הפרלמנט העיראקי יבדוק האם הדיווח על בסיס ישראלי בשטח המדינה נכון

דורון פסקין

אתמול דיווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה במהלך המלחמה אתר צבאי סודי במדבר העיראקי בסמוך לגבול עם סעודיה. עיתון אל-ערבי אלג'דיד דיווח כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום

שתפו: