נשיא ארה"ב הגיב לתשובת איראן. מוקדם יותר כתב בפוסט שפרסם: "איראן משחקת משחקים עם ארה"ב, ועם שאר העולם, כבר 47 שנים; הם כבר לא יצחקו יותר"
טראמפ על התשובה האיראנית להצעה: "לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הגיב הערב בפוסט שפרסם ב-Truth Social לתגובה של איראן להצעה האמריקנית.
בפוסט שפרסם כתב טראמפ: "זה עתה קראתי את התגובה של מה שמכונים 'הנציגים' האיראנים. אני לא אוהב אותה – היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת!"
מוקדם יותר כתב טראמפ בפוסט נוסף כי "איראן משחקת משחקים עם ארה"ב, ועם שאר העולם, כבר 47 שנים".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו