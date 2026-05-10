נשיא ארה"ב הגיב לתשובת איראן. מוקדם יותר כתב בפוסט שפרסם: "איראן משחקת משחקים עם ארה"ב, ועם שאר העולם, כבר 47 שנים; הם כבר לא יצחקו יותר"

אורן שלום | 10 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ על התשובה האיראנית להצעה: "לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הגיב הערב בפוסט שפרסם ב-Truth Social לתגובה של איראן להצעה האמריקנית.

בפוסט שפרסם כתב טראמפ: "זה עתה קראתי את התגובה של מה שמכונים 'הנציגים' האיראנים. אני לא אוהב אותה – היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת!"

מוקדם יותר כתב טראמפ בפוסט נוסף כי "איראן משחקת משחקים עם ארה"ב, ועם שאר העולם, כבר 47 שנים".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 במאי 2026

צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

