דיווח: איראן הגישה את תגובתה להצעה האחרונה של ארה"ב

אתמול דיווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה במהלך המלחמה אתר צבאי סודי במדבר העיראקי בסמוך לגבול עם סעודיה. עיתון אל-ערבי אלג'דיד דיווח כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום