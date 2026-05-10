לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, התגובה הועברה לפקיסטן המשמשת כמתווכת בין איראן לארה"ב

דורון פסקין | 10 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: איראן הגישה את תגובתה להצעה האחרונה של ארה"ב

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA דיווחה כי איראן הציגה היום למתווכים הפקיסטנים את תגובתה להצעה האמריקנית האחרונה שנועדה להביא לסיום המלחמה.

לפי מקור שצוטט בסוכנות, ההצעה האיראנית הנוכחית מתמקדת בשלב זה אך ורק בהפסקת הלחימה באזור.

בשבוע שעבר אמר דובר משרד החוץ האיראני כי עמדת טהראן בנוגע להצעות האמריקניות תועבר "לאחר השלמת בדיקות פנימיות וגיבוש מסקנות סופיות".

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

דובאי, 11 במרץ 2026
איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מספר מדינות במפרץ

דורון פסקין

איחוד האמירויות, כווית וקטאר דיווחו על טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן

כוחות צבא עיראק בגבול עם סעודיה, 2 בספטמבר 2025
דיווח: הפרלמנט העיראקי יבדוק האם הדיווח על בסיס ישראלי בשטח המדינה נכון

דורון פסקין

אתמול דיווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה במהלך המלחמה אתר צבאי סודי במדבר העיראקי בסמוך לגבול עם סעודיה. עיתון אל-ערבי אלג'דיד דיווח כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום

מושל מחוז קוניטרה החדש, ע'סאן אליאס א-סייד אחמד
מושל חדש במחוז הסורי הסמוך לגבול עם ישראל

דורון פסקין

נשיא סוריה מינה מושל חדש בקוניטרה, במקום אחמד דלאתי הנחשב לדמות מרכזית בממשק הביטחוני הרגיש בדרום סוריה

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, עם שגרירי ישראל ולבנון בסבב השיחות הקודם בוושינגטון, 14 באפריל 2026
למרות התנגדות חיזבאללה – ממשלת לבנון תמשיך במשא ומתן עם ישראל

יוני בן מנחם

ארה"ב מחדשת את המאמצים לקדם הסכם שלום וביטחון בין ישראל ללבנון, וצפויה לארח השבוע בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין הצדדים

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
בכיר איראני טוען: "מוג'תבא ח'מינאי נמצא בבריאות מלאה"

דורון פסקין

חוג'ת אל-אסלאם סייד מזאהר חוסייני, מנכ"ל הטקסים בלשכת המנהיג העליון של איראן, אמר הלילה כי "הפגיעה בגבו של ח'מינאי החלימה וגם פיקת הברך תחלים בקרוב"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה טוענת כי אוקראינה הפרה את הפסקת האש

דורון פסקין

לאחר שנכנסה לתוקפה הפסקת אש של שלושה ימים לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית, רוסיה טענה כי האוקראינים ביצעו אלפי הפרות

