לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, התגובה הועברה לפקיסטן המשמשת כמתווכת בין איראן לארה"ב
דורון פסקין | 10 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: איראן הגישה את תגובתה להצעה האחרונה של ארה"ב
סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA דיווחה כי איראן הציגה היום למתווכים הפקיסטנים את תגובתה להצעה האמריקנית האחרונה שנועדה להביא לסיום המלחמה.
לפי מקור שצוטט בסוכנות, ההצעה האיראנית הנוכחית מתמקדת בשלב זה אך ורק בהפסקת הלחימה באזור.
בשבוע שעבר אמר דובר משרד החוץ האיראני כי עמדת טהראן בנוגע להצעות האמריקניות תועבר "לאחר השלמת בדיקות פנימיות וגיבוש מסקנות סופיות".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו