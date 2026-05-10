הצעת החוק, שתעלה לקריאה שניה ושלישית, קובעת כי יוקם בית דין צבאי מיוחד לשפיטת המחבלים, כולל אפשרות לגזור עליהם עונש מוות. שר המשפטים לוין, יו"ר ועדת החוקה רוטמן וח"כ מלינובסקי קיימו מסיבת עיתונאים משותפת לקראת ההצבעה על החוק: "שיתוף פעולה מלא שלא ראינו בכנסת הרבה זמן. מדובר ברגע היסטורי"

אורן שלום | 10 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

הכנסת תצביע מחר על החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

הכנסת צפויה להצביע מחר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח ה-7 באוקטובר.

ההצעה מגדירה את המעשים שביצעו המחבלים בין ה-7 ל-10 באוקטובר 2023 כפשעים נגד העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.

אם החוק יאושר, יוקם בירושלים בית דין צבאי מיוחד שידון בכתבי האישום שיוגשו נגד המחבלים. העבירות שייוחסו להם צפויות לכלול, בין היתר, השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, גרימת מלחמה, סיוע לאויב בזמן מלחמה, עבירות טרור ורצח.

בניין הכנסת

בניין הכנסת | צילום: Clema12/CC BY-SA 4.0 Deed

