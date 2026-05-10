הכנסת תצביע מחר על החוק להעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר

הכנסת צפויה להצביע מחר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח ה-7 באוקטובר.

ההצעה מגדירה את המעשים שביצעו המחבלים בין ה-7 ל-10 באוקטובר 2023 כפשעים נגד העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.