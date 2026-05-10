נשיא סוריה מינה מושל חדש בקוניטרה, במקום אחמד דלאתי הנחשב לדמות מרכזית בממשק הביטחוני הרגיש בדרום סוריה

דורון פסקין | 10 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

מושל חדש במחוז הסורי הסמוך לגבול עם ישראל

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, פרסם אתמול בערב, במסגרת חבילת מינויים חדשה, את צו מספר 102 לשנת 2026, שלפיו ע'סאן אליאס א-סייד אחמד מונה למושל מחוז קוניטרה במקומו של אחמד דלאתי. המינוי נכלל בחבילת צווים שכללה גם שינויים במשרד ההסברה, במשרד החקלאות ובכמה מחוזות נוספים.

לכאורה מדובר בעוד שינוי במערך המושלים בסוריה, אך במקרה הזה מדובר במינוי רגיש במיוחד: קונייטרה היא המחוז הסורי הצמוד לגבול עם ישראל בגולן, ודלאתי אינו פקיד אזרחי רגיל, אלא דמות ביטחונית בכירה בדרום סוריה.

חשיבות המהלך נובעת בעיקר מזהותו של המוחלף. דלאתי נולד ב-1985 בכפר כפיר א-זית בוואדי ברדא שבאזור דמשק. לפי כלי תקשורת בסוריה, לאחר פרוץ המרד במשטר אסד הוא הצטרף לפעילות צבאית באזור ואדי ברדא, ובהמשך הצטרף ל"אחראר א-שאם", ארגון ג'יהאדיסטי סוני, שבו התקדם למעמד בכיר ואף שימש סגן המפקד הכללי.

מושל מחוז קוניטרה החדש, ע'סאן אליאס א-סייד אחמד

מושל מחוז קוניטרה החדש, ע'סאן אליאס א-סייד אחמד | צילום: Sana

