איחוד האמירויות, כווית וקטאר דיווחו על טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן
דורון פסקין | 10 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מספר מדינות במפרץ
על רקע המתיחות האזורית הכוללת את המצור הימי האמריקני על איראן והמגעים בין איראן לארה"ב, היום הודיעו מספר מדינות במפרץ כי איראן פתחה לעברן בירי.
הדובר הרשמי של משרד ההגנה הכוויתי, קולונל סעוד עבד אל-עזיז אל-עטוואן, כתב בפוסט ב-X כי "הכוחות המזוינים זיהו הבוקר מספר כטב"מים עוינים במרחב האווירי של כווית, וטיפלו בהם בהתאם לנהלים שנקבעו".
משרד ההגנה של קטאר הודיע כי ספינת מטען מסחרית הותקפה על ידי כטב"ם במים הטריטוריאליים של המדינה, צפונית-מזרחית לנמל מסעאיד.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו