ארה"ב מחדשת את המאמצים לקדם הסכם שלום וביטחון בין ישראל ללבנון, וצפויה לארח השבוע בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין הצדדים
יוני בן מנחם | 10 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
למרות התנגדות חיזבאללה – ממשלת לבנון תמשיך במשא ומתן עם ישראל
מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה אמש כי ארה"ב תארח ב-14 וב-15 במאי שני ימי שיחות אינטנסיביים בין ממשלות ישראל ולבנון, בהמשך לסבב שהתקיים ב-23 באפריל בהובלת הנשיא, דונלד טראמפ.
על פי ההודעה, שני הצדדים יקיימו דיונים מפורטים בניסיון לקדם "הסכם שלום וביטחון מקיף", שייתן מענה לחששות המרכזיים של שתי המדינות. בין הנושאים שעל הפרק: ביטחון גבולה הצפוני של ישראל, השבת ריבונותה של לבנון על כל שטחה, סימון הגבולות, ויצירת מסלולים לסיוע הומניטרי ולשיקום בלבנון.
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי חידוש המשא ומתן מעיד על נחישות ממשל טראמפ לקדם את המהלך, בעוד הלחימה בין צה"ל לחיזבאללה בדרום לבנון נמשכת, ובעוד המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן תקוע.
