למרות התנגדות חיזבאללה – ממשלת לבנון תמשיך במשא ומתן עם ישראל

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה אמש כי ארה"ב תארח ב-14 וב-15 במאי שני ימי שיחות אינטנסיביים בין ממשלות ישראל ולבנון, בהמשך לסבב שהתקיים ב-23 באפריל בהובלת הנשיא, דונלד טראמפ.

על פי ההודעה, שני הצדדים יקיימו דיונים מפורטים בניסיון לקדם "הסכם שלום וביטחון מקיף", שייתן מענה לחששות המרכזיים של שתי המדינות. בין הנושאים שעל הפרק: ביטחון גבולה הצפוני של ישראל, השבת ריבונותה של לבנון על כל שטחה, סימון הגבולות, ויצירת מסלולים לסיוע הומניטרי ולשיקום בלבנון.