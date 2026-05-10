דיווח: הפרלמנט העיראקי יבדוק האם הדיווח על בסיס ישראלי בשטח המדינה נכון

עיתון "הוול סטריט ג'ורנל" דיווח אתמול כי ישראל הקימה במהלך המלחמה עם איראן אתר צבאי סודי במדבר העיראקי, סמוך לגבול עם סעודיה, כדי לסייע לתקיפותיה האוויריות נגד איראן.

לפי הדיווח, המתבסס בין היתר על גורמים אמריקנים, האתר שימש מרכז לוגיסטי ונקודת פעילות קדמית של חיל האוויר הישראלי. עוד נטען כי פעלו בו גם כוחות מיוחדים וצוותי חיפוש והצלה, שנועדו לפעול במקרה של הפלת טייסים ישראלים. האתר נחשף בתחילת מרץ לאחר שרועה צאן מקומי דיווח לרשויות על פעילות צבאית חריגה באזור, לרבות תנועת מסוקים.