כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אתמול דיווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה במהלך המלחמה אתר צבאי סודי במדבר העיראקי בסמוך לגבול עם סעודיה. עיתון אל-ערבי אלג'דיד דיווח כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום

דורון פסקין | 10 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: הפרלמנט העיראקי יבדוק האם הדיווח על בסיס ישראלי בשטח המדינה נכון

עיתון "הוול סטריט ג'ורנל" דיווח אתמול כי ישראל הקימה במהלך המלחמה עם איראן אתר צבאי סודי במדבר העיראקי, סמוך לגבול עם סעודיה, כדי לסייע לתקיפותיה האוויריות נגד איראן.

לפי הדיווח, המתבסס בין היתר על גורמים אמריקנים, האתר שימש מרכז לוגיסטי ונקודת פעילות קדמית של חיל האוויר הישראלי. עוד נטען כי פעלו בו גם כוחות מיוחדים וצוותי חיפוש והצלה, שנועדו לפעול במקרה של הפלת טייסים ישראלים. האתר נחשף בתחילת מרץ לאחר שרועה צאן מקומי דיווח לרשויות על פעילות צבאית חריגה באזור, לרבות תנועת מסוקים.

עד כה לא נמסרה תגובה רשמית לדיווח זה מממשלת עיראק או ישראל. עם זאת, מקור עיראקי מסר לעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אלג'דיד", היוצא לאור בלונדון, כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום. לדבריו, הדיון יתמקד בשאלה האם אכן פעל בתוך עיראק אתר צבאי ששימש את ישראל במלחמה נגד איראן, והאם כוחות עיראקיים שנפגעו בתחילת מרץ התקרבו למעשה לאותו אתר.

כוחות צבא עיראק בגבול עם סעודיה, 2 בספטמבר 2025

כוחות צבא עיראק בגבול עם סעודיה, 2 בספטמבר 2025 | צילום: QASSEM AL-KAABI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מושל מחוז קוניטרה החדש, ע'סאן אליאס א-סייד אחמד
מושל חדש במחוז הסורי הסמוך לגבול עם ישראל

דורון פסקין

נשיא סוריה מינה מושל חדש בקוניטרה, במקום אחמד דלאתי הנחשב לדמות מרכזית בממשק הביטחוני הרגיש בדרום סוריה

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, עם שגרירי ישראל ולבנון בסבב השיחות הקודם בוושינגטון, 14 באפריל 2026
למרות התנגדות חיזבאללה – ממשלת לבנון תמשיך במשא ומתן עם ישראל

יוני בן מנחם

ארה"ב מחדשת את המאמצים לקדם הסכם שלום וביטחון בין ישראל ללבנון, וצפויה לארח השבוע בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין הצדדים

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
בכיר איראני טוען: "מוג'תבא ח'מינאי נמצא בבריאות מלאה"

דורון פסקין

חוג'ת אל-אסלאם סייד מזאהר חוסייני, מנכ"ל הטקסים בלשכת המנהיג העליון של איראן, אמר הלילה כי "הפגיעה בגבו של ח'מינאי החלימה וגם פיקת הברך תחלים בקרוב"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה טוענת כי אוקראינה הפרה את הפסקת האש

דורון פסקין

לאחר שנכנסה לתוקפה הפסקת אש של שלושה ימים לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית, רוסיה טענה כי האוקראינים ביצעו אלפי הפרות

יו''ר מפלגת רפורמה לבריטניה, נייג'ל פרג', 8 במאי 2026
הבחירות המקומיות בבריטניה – מכה קשה ללייבור; הצלחה למפלגה של נייג'ל פרג'

דורון פסקין

מפלגת "רפורמה לבריטניה" רשמה הישגים משמעותיים במעוזי הלייבור והשמרנים. ראש הממשלה קיר סטארמר: "התוצאות קשות ואין טעם לייפות את זה"

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ושר ההגנה פיט הגסת' בבית הלבן, וושינגטון די.סי., 26 במרץ 2026.
המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים; גורמים מדיניים מעריכים: הפערים עדיין גדולים

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי האיראנים מזהים את רצונו של טראמפ לסיים את המערכה, ולכן הם צפויים להמשיך למשוך זמן במשא ומתן ולנסות לרכך או למסמס את הדרישות האמריקניות

שתפו: