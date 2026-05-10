אתמול דיווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה במהלך המלחמה אתר צבאי סודי במדבר העיראקי בסמוך לגבול עם סעודיה. עיתון אל-ערבי אלג'דיד דיווח כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום
דורון פסקין | 10 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: הפרלמנט העיראקי יבדוק האם הדיווח על בסיס ישראלי בשטח המדינה נכון
עיתון "הוול סטריט ג'ורנל" דיווח אתמול כי ישראל הקימה במהלך המלחמה עם איראן אתר צבאי סודי במדבר העיראקי, סמוך לגבול עם סעודיה, כדי לסייע לתקיפותיה האוויריות נגד איראן.
לפי הדיווח, המתבסס בין היתר על גורמים אמריקנים, האתר שימש מרכז לוגיסטי ונקודת פעילות קדמית של חיל האוויר הישראלי. עוד נטען כי פעלו בו גם כוחות מיוחדים וצוותי חיפוש והצלה, שנועדו לפעול במקרה של הפלת טייסים ישראלים. האתר נחשף בתחילת מרץ לאחר שרועה צאן מקומי דיווח לרשויות על פעילות צבאית חריגה באזור, לרבות תנועת מסוקים.
עד כה לא נמסרה תגובה רשמית לדיווח זה מממשלת עיראק או ישראל. עם זאת, מקור עיראקי מסר לעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אלג'דיד", היוצא לאור בלונדון, כי הפרלמנט החליט לזמן את שר ההגנה, שר הפנים ובכירים ביטחוניים נוספים כדי לברר את אמיתות הפרסום. לדבריו, הדיון יתמקד בשאלה האם אכן פעל בתוך עיראק אתר צבאי ששימש את ישראל במלחמה נגד איראן, והאם כוחות עיראקיים שנפגעו בתחילת מרץ התקרבו למעשה לאותו אתר.
