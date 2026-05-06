משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול "מזימה טרוריסטית רחבת היקף" ועל פירוק חוליה שלטענתו קשורה לחיזבאללה. במקביל, דווח כי כוחות הביטחון במדינה פתחו הלילה במבצע למעצר מבוקשים המזוהים עם דאע"ש
דורון פסקין | 6 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
המשטר הסורי פועל למגר חוליות של דאע"ש וחיזבאללה
שני אירועים ביטחוניים שדווחו בסוריה בתוך פחות מיממה ממחישים את האתגר של השלטון החדש בדמשק לשלוט בשטח, לפרק רשתות חמושות ולמנוע מסוריה להפוך שוב לזירת פעולה עבור ארגונים ג'יהאדיסטיים ומיליציות הנתמכות מבחוץ.
בנוגע לאירוע הראשון, העיתון הפרו-קטארי "אלערבי אלג'דיד", דיווח הלילה כי כוחות ביטחון הפנים הסוריים פעלו בעיר אידליב ובפרבריה הצפוניים במסגרת מבצע למעצר מבוקשים, בהם חשודים בקשרים עם תאי דאע"ש.
על פי הדיווח, המבצע התמקד בכמה מוקדים, כולל העיר אידליב והעיירה כפריא, והוביל למעצר כמה חשודים, בהם בעלי אזרחויות זרות, שהועברו לחקירה בידי הרשויות המוסמכות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו