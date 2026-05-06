כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול "מזימה טרוריסטית רחבת היקף" ועל פירוק חוליה שלטענתו קשורה לחיזבאללה. במקביל, דווח כי כוחות הביטחון במדינה פתחו הלילה במבצע למעצר מבוקשים המזוהים עם דאע"ש

דורון פסקין | 6 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

המשטר הסורי פועל למגר חוליות של דאע"ש וחיזבאללה

שני אירועים ביטחוניים שדווחו בסוריה בתוך פחות מיממה ממחישים את האתגר של השלטון החדש בדמשק לשלוט בשטח, לפרק רשתות חמושות ולמנוע מסוריה להפוך שוב לזירת פעולה עבור ארגונים ג'יהאדיסטיים ומיליציות הנתמכות מבחוץ.

בנוגע לאירוע הראשון, העיתון הפרו-קטארי "אלערבי אלג'דיד", דיווח הלילה כי כוחות ביטחון הפנים הסוריים פעלו בעיר אידליב ובפרבריה הצפוניים במסגרת מבצע למעצר מבוקשים, בהם חשודים בקשרים עם תאי דאע"ש.

על פי הדיווח, המבצע התמקד בכמה מוקדים, כולל העיר אידליב והעיירה כפריא, והוביל למעצר כמה חשודים, בהם בעלי אזרחויות זרות, שהועברו לחקירה בידי הרשויות המוסמכות.

כוחות הביטחון הסורים במזרח סוריה, 22 בינואר 2026

כוחות הביטחון הסורים במזרח סוריה, 22 בינואר 2026 | צילום: Abdulmonam Eassa/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ גדעון סער, 5 במאי 2026
גדעון סער בתגובה חריפה נגד בלגיה בעקבות החלטה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים

דורון פסקין

שלושת המוהלים חשודים כי ביצעו טקסים של ברית מילה ללא הסמכה רפואית. שר החוץ כינה את ההחלטה "אות קלון" והוסיף כי "בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות"

גורמים ביטחוניים מעריכים: הקרע בצמרת האיראנית מתרחב

יוני בן מנחם

הרקע להעמקת הקרע הוא המשבר הכלכלי המחריף בצל המצור הימי האמריקני. פזשכיאן סבור כי הדרך לשיקום המדינה עוברת בהגעה להסכם עם ארה"ב, בעוד משמרות המהפכה מציגים קו ניצי המתנגד לוויתורים נוספים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
טראמפ הודיע על עצירה זמנית של "מבצע חירות" בהורמוז; המצור הימי יישאר בתוקף

יוני בן מנחם

לדברי טראמפ, השהיית המבצע נועדה "לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא". גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אכן חלה התקדמות במגעים מול הדרג המדיני באיראן, אך מטילים ספק בכך שמשמרות המהפכה יסכימו לדרישות האמריקניות

דובאי, 18 בדצמבר 2025
איחוד האמירויות הודיעה כי הירי מאיראן חודש

דורון פסקין

משרד ההגנה של האמירויות דיווח על ניסיונות ליירוט טילים וכטב"מים. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי האמירויות הגבילה מחדש את המרחב האווירי, יומיים בלבד לאחר שחזרה לשגרה

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במסיבת העיתונאים היום
הגסת': "האיראנים לא שולטים במצר הורמוז; הפסקת האש לא הסתיימה"

אורן שלום

מזכיר המלחמה של ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים שאמר: "מאז תחילת הפסקת האש איראן תקפה כוחות אמריקנים מספר פעמים, אך כל התקיפות היו מתחת לסף של חידוש הלחימה"

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
דיווח: חקירה בנוגע לסיבת הפיצוץ בספינה דרום קוריאנית סמוך להורמוז 

דורון פסקין

אתמול טען נשיא ארה"ב כי ספינה קוריאנית נפגעה מירי איראני. לפי סוכנות הידיעות של דרום קוריאה, לשכת הנשיא כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה באוניית משא של חברה קוריאנית

שתפו: