שלושת המוהלים חשודים כי ביצעו טקסים של ברית מילה ללא הסמכה רפואית. שר החוץ כינה את ההחלטה "אות קלון" והוסיף כי "בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות"

דורון פסקין | 6 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

גדעון סער בתגובה חריפה נגד בלגיה בעקבות החלטה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים

שר החוץ גדעון סער תקף הבוקר בחריפות את בלגיה בפוסט שפרסם ברשת X, לאחר שלדבריו הרשויות במדינה הודיעו על כוונתן להגיש כתב אישום נגד שלושה מוהלים יהודים שנעצרו בשנה שעברה באנטוורפן.

לדבריו, "במעשה זה, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות.

‏"זהו אות קלון על בלגיה. ‏ברית המילה היא אבן יסוד של האמונה היהודית. ‏מדינות רבות באירופה ובעולם יצרו מסגרות חוקיות כדי להקל על ברית המילה וחופש הדת היהודית במדינותיהן. ‏אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם".

שר החוץ גדעון סער, 5 במאי 2026 | צילום: RALF HIRSCHBERGER / AFP via Getty Images

