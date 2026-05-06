גדעון סער בתגובה חריפה נגד בלגיה בעקבות החלטה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים

שר החוץ גדעון סער תקף הבוקר בחריפות את בלגיה בפוסט שפרסם ברשת X, לאחר שלדבריו הרשויות במדינה הודיעו על כוונתן להגיש כתב אישום נגד שלושה מוהלים יהודים שנעצרו בשנה שעברה באנטוורפן.

לדבריו, "במעשה זה, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות.