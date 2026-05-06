גורמים ביטחוניים מעריכים: הקרע בצמרת האיראנית מתרחב

בעוד המגעים בין איראן לארה"ב בניסיון להגיע להסכם נמשכים, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הקרע הפנימי בהנהגה האיראנית הולך ומתרחב.

לדבריהם, התקיפה האיראנית נגד איחוד האמירויות באמצעות טילים וכטב"מים ב-4 במאי הובילה לעימות חריף בין הנשיא, מסעוד פזשכיאן, לבין צמרת משמרות המהפכה בראשות הגנרל אחמד ואחידי.

אותם גורמים מעריכים כי המנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי, מיישר קו עם משמרות המהפכה, ואינו מפנים די הצורך את חומרת מצבה הכלכלי המידרדר של איראן בעקבות המצור הימי. עוד הם מעריכים כי פזשכיאן חושש כי החרפת המשבר הכלכלי תוביל לחידוש ההתקוממות העממית, וכי הוא עצמו ישלם את המחיר הפוליטי.