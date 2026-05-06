לדברי טראמפ, השהיית המבצע נועדה "לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא". גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אכן חלה התקדמות במגעים מול הדרג המדיני באיראן, אך מטילים ספק בכך שמשמרות המהפכה יסכימו לדרישות האמריקניות
יוני בן מנחם | 6 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ הודיע על עצירה זמנית של "מבצע חירות" בהורמוז; המצור הימי יישאר בתוקף
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על השהיה זמנית של "מבצע חירות" במצר הורמוז.
בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב: "בהתבסס על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה הצבאית העצומה שהשגנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף העובדה שהושגה התקדמות רבה לקראת הסכם שלם וסופי עם נציגי איראן, הסכמנו הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקף מלא, מבצע חירות, תנועת ספינות דרך מצר הורמוז, יושהה לתקופה קצרה כדי לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא".
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי הצעד מגיע לאחר התקדמות במגעים מול שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י. עם זאת, השאלה המרכזית היא האם צמרת משמרות המהפכה אכן תומכת בהסכם המתגבש ומוכנה לקבלו.
