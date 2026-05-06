לדברי טראמפ, השהיית המבצע נועדה "לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא". גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אכן חלה התקדמות במגעים מול הדרג המדיני באיראן, אך מטילים ספק בכך שמשמרות המהפכה יסכימו לדרישות האמריקניות

יוני בן מנחם | 6 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודיע על עצירה זמנית של "מבצע חירות" בהורמוז; המצור הימי יישאר בתוקף

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על השהיה זמנית של "מבצע חירות" במצר הורמוז.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב: "בהתבסס על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה הצבאית העצומה שהשגנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף העובדה שהושגה התקדמות רבה לקראת הסכם שלם וסופי עם נציגי איראן, הסכמנו הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקף מלא, מבצע חירות, תנועת ספינות דרך מצר הורמוז, יושהה לתקופה קצרה כדי לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא".

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי הצעד מגיע לאחר התקדמות במגעים מול שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י. עם זאת, השאלה המרכזית היא האם צמרת משמרות המהפכה אכן תומכת בהסכם המתגבש ומוכנה לקבלו.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025 | צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images

דובאי, 18 בדצמבר 2025
איחוד האמירויות הודיעה כי הירי מאיראן חודש

דורון פסקין

משרד ההגנה של האמירויות דיווח על ניסיונות ליירוט טילים וכטב"מים. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי האמירויות הגבילה מחדש את המרחב האווירי, יומיים בלבד לאחר שחזרה לשגרה

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במסיבת העיתונאים היום
הגסת': "האיראנים לא שולטים במצר הורמוז; הפסקת האש לא הסתיימה"

אורן שלום

מזכיר המלחמה של ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים שאמר: "מאז תחילת הפסקת האש איראן תקפה כוחות אמריקנים מספר פעמים, אך כל התקיפות היו מתחת לסף של חידוש הלחימה"

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
דיווח: חקירה בנוגע לסיבת הפיצוץ בספינה דרום קוריאנית סמוך להורמוז 

דורון פסקין

אתמול טען נשיא ארה"ב כי ספינה קוריאנית נפגעה מירי איראני. לפי סוכנות הידיעות של דרום קוריאה, לשכת הנשיא כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה באוניית משא של חברה קוריאנית

נשיא לבנון, ג’וזף עאון, 9 ביולי 2025
בלבנון מעריכים: עאון החליט לדחות את הפגישה עם נתניהו לאחר שהבין כי זה לא ישרת אותו פוליטית

יוני בן מנחם

נשיא לבנון הבהיר אמש כי "העיתוי אינו מתאים כעת" לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. פרשנים בלבנון מעריכים כי הוא הבין שארה"ב אינה מתכוונת בשלב זה להפעיל לחץ על ישראל כדי להביא להפסקת אש כוללת

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024
לאחר ההסלמה אתמול במפרץ, באיראן מגיבים: "המשוואה החדשה של מצר הורמוז הולכת ומתבססת"

דורון פסקין

מוחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, טען כי "אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים אינו נסבל עבור אמריקה בעוד שאנחנו עדיין אפילו לא התחלנו". שר החוץ עראקצ'י: "ארה"ב צריכה להיזהר מלהיגרר חזרה לביצה על ידי גורמים שאינם רוצים בשיחות"

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 16 בינואר 2026
הדרג המדיני יצטרך להכריע כיצד לפעול ברצועת עזה מול חמאס

יוני בן מנחם

בזמן שתשומת הלב מופנית לאיראן וללבנון, חמאס ממשיך להתחזק ברצועת עזה, לבסס את כוחו הצבאי ולסרב להתפרק מנשקו. להערכת גורמים בכירים בירושלים, הסוגיה צפויה לעלות בקרוב בשיחות בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב

