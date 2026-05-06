טראמפ הודיע על עצירה זמנית של "מבצע חירות" בהורמוז; המצור הימי יישאר בתוקף

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על השהיה זמנית של "מבצע חירות" במצר הורמוז.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב: "בהתבסס על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה הצבאית העצומה שהשגנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף העובדה שהושגה התקדמות רבה לקראת הסכם שלם וסופי עם נציגי איראן, הסכמנו הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקף מלא, מבצע חירות, תנועת ספינות דרך מצר הורמוז, יושהה לתקופה קצרה כדי לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא".