איחוד האמירויות הודיעה כי הירי מאיראן חודש

כיממה לאחר הירי האיראני אתמול לעבר איחוד האמירויות, הודיע משרד ההגנה האמירתי כי מערכות ההגנה פועלות בניסיון ליירט טילים וכטב"מים. לפי ההודעה, קולות הנפץ הנשמעים הם כתוצאה מניסיונות היירוט.

בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי איחוד האמירויות הגבילה מחדש את הטיסות במרחב האווירי שלה למספר נתיבים מאושרים בלבד, לפחות עד ה-11 במאי.