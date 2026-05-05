משרד ההגנה של האמירויות דיווח על ניסיונות ליירוט טילים וכטב"מים. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי האמירויות הגבילה מחדש את המרחב האווירי, יומיים בלבד לאחר שחזרה לשגרה

דורון פסקין | 5 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

איחוד האמירויות הודיעה כי הירי מאיראן חודש

כיממה לאחר הירי האיראני אתמול לעבר איחוד האמירויות, הודיע משרד ההגנה האמירתי כי מערכות ההגנה פועלות בניסיון ליירט טילים וכטב"מים. לפי ההודעה, קולות הנפץ הנשמעים הם כתוצאה מניסיונות היירוט.

בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי איחוד האמירויות הגבילה מחדש את הטיסות במרחב האווירי שלה למספר נתיבים מאושרים בלבד, לפחות עד ה-11 במאי.

רויטרס ציטטה הודעה של רשות התעופה האזרחית באמירויות לפיה מרחב הטיסה של המדינה מוגדר כעת "סגור חלקית", וטיסות אל המדינה וממנה מותרות רק דרך נקודות כניסה ויציאה מוגדרות. ההודעה לא פורסמה בשלב זה במקומות נוספים.

דובאי, 18 בדצמבר 2025 | צילום: Giuseppe CACACE / AFP via Getty Images

