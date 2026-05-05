הגסת': "האיראנים לא שולטים במצר הורמוז; הפסקת האש לא הסתיימה"

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים של ארה"ב, גנרל דן קיין, בה התייחסו להתפתחויות מול איראן.

הגסת' דיבר על המבצע בו החל צבא ארה"ב לפינוי ספינות ממצר הורמוז ולמתיחות מול איראן. "אנחנו לא מחפשים עימות, אך גם לא ניתן לאיראן לחסום מדינות תמימות ואת סחורותיהן מנתיב מים בין-לאומי", אמר.