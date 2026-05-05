מזכיר המלחמה של ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים שאמר: "מאז תחילת הפסקת האש איראן תקפה כוחות אמריקנים מספר פעמים, אך כל התקיפות היו מתחת לסף של חידוש הלחימה"
הגסת': "האיראנים לא שולטים במצר הורמוז; הפסקת האש לא הסתיימה"
מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים של ארה"ב, גנרל דן קיין, בה התייחסו להתפתחויות מול איראן.
הגסת' דיבר על המבצע בו החל צבא ארה"ב לפינוי ספינות ממצר הורמוז ולמתיחות מול איראן. "אנחנו לא מחפשים עימות, אך גם לא ניתן לאיראן לחסום מדינות תמימות ואת סחורותיהן מנתיב מים בין-לאומי", אמר.
הוא ציין כי האיראנים "אמרו שהם שולטים במצר. הם לא [...] כרגע, מאות ספינות נוספות ממדינות ברחבי העולם עומדות בתור כדי לעבור."
