כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מזכיר המלחמה של ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים שאמר: "מאז תחילת הפסקת האש איראן תקפה כוחות אמריקנים מספר פעמים, אך כל התקיפות היו מתחת לסף של חידוש הלחימה"

אורן שלום | 5 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הגסת': "האיראנים לא שולטים במצר הורמוז; הפסקת האש לא הסתיימה"

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים של ארה"ב, גנרל דן קיין, בה התייחסו להתפתחויות מול איראן.

הגסת' דיבר על המבצע בו החל צבא ארה"ב לפינוי ספינות ממצר הורמוז ולמתיחות מול איראן. "אנחנו לא מחפשים עימות, אך גם לא ניתן לאיראן לחסום מדינות תמימות ואת סחורותיהן מנתיב מים בין-לאומי", אמר.

הוא ציין כי האיראנים "אמרו שהם שולטים במצר. הם לא [...] כרגע, מאות ספינות נוספות ממדינות ברחבי העולם עומדות בתור כדי לעבור."

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במסיבת העיתונאים היום

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במסיבת העיתונאים היום | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
דיווח: חקירה בנוגע לסיבת הפיצוץ בספינה דרום קוריאנית סמוך להורמוז 

דורון פסקין

אתמול טען נשיא ארה"ב כי ספינה קוריאנית נפגעה מירי איראני. לפי סוכנות הידיעות של דרום קוריאה, לשכת הנשיא כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה באוניית משא של חברה קוריאנית

נשיא לבנון, ג’וזף עאון, 9 ביולי 2025
בלבנון מעריכים: עאון החליט לדחות את הפגישה עם נתניהו לאחר שהבין כי זה לא ישרת אותו פוליטית

יוני בן מנחם

נשיא לבנון הבהיר אמש כי "העיתוי אינו מתאים כעת" לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. פרשנים בלבנון מעריכים כי הוא הבין שארה"ב אינה מתכוונת בשלב זה להפעיל לחץ על ישראל כדי להביא להפסקת אש כוללת

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024
לאחר ההסלמה אתמול במפרץ, באיראן מגיבים: "המשוואה החדשה של מצר הורמוז הולכת ומתבססת"

דורון פסקין

מוחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, טען כי "אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים אינו נסבל עבור אמריקה בעוד שאנחנו עדיין אפילו לא התחלנו". שר החוץ עראקצ'י: "ארה"ב צריכה להיזהר מלהיגרר חזרה לביצה על ידי גורמים שאינם רוצים בשיחות"

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 16 בינואר 2026
הדרג המדיני יצטרך להכריע כיצד לפעול ברצועת עזה מול חמאס

יוני בן מנחם

בזמן שתשומת הלב מופנית לאיראן וללבנון, חמאס ממשיך להתחזק ברצועת עזה, לבסס את כוחו הצבאי ולסרב להתפרק מנשקו. להערכת גורמים בכירים בירושלים, הסוגיה צפויה לעלות בקרוב בשיחות בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב

נושאת המטוסים אברהם לינקולן בפעילות במצרי הורמוז, 16 באפריל 2026
המתיחות באזור גוברת, האם המלחמה במפרץ תחודש?

יוני בן מנחם

בישראל נשמרת כוננות גבוהה לקראת כל התפתחות אפשרית. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים מציינים כי בשלב זה נראה שאיראן ממקדת את פעילותה הצבאית באזור המפרץ, ונמנעת מהרחבתה לעבר ישראל. במקביל, בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין מעדיף להגיע להסכם

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 באפריל 2026
טראמפ: "איראן תימחק מעל פני האדמה" אם היא תתקוף כלי שיט אמריקניים הפועלים במבצע בהורמוז

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר את הדברים לערוץ פוקס ניוז. בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב: "איראן ירתה לעבר מדינות שאינן קשורות למבצע 'חירות', כולל ספינת מטען דרום קוריאנית"

שתפו: