אתמול טען נשיא ארה"ב כי ספינה קוריאנית נפגעה מירי איראני. לפי סוכנות הידיעות של דרום קוריאה, לשכת הנשיא כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה באוניית משא של חברה קוריאנית

דורון פסקין | 5 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: חקירה בנוגע לסיבת הפיצוץ בספינה דרום קוריאנית סמוך להורמוז 

סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית Yonhap דיווחה כי לשכת נשיא המדינה בסיאול כינסה היום דיון בעקבות פיצוץ ושריפה שאירעו אתמול באוניית משא המשייטת תחת דגל פנמה ומופעלת על ידי חברת הספנות הדרום קוריאנית HMM, סמוך למצר הורמוז.

לפי הדיווח, האונייה, HMM Namu, עגנה במים מול איחוד האמירויות. על פי החברה, השריפה פרצה בחדר המנועים והצוות הצליח להשתלט עליה לאחר כארבע שעות.

על הסיפון היו 24 אנשי צוות, בהם שישה דרום קוריאנים ו-18 אזרחים זרים. לא דווח על נפגעים.

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025

ספינה במצר הורמוז, 24 ביוני 2025 | צילום: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

