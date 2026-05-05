בלבנון מעריכים: עאון החליט לדחות את הפגישה עם נתניהו לאחר שהבין כי זה לא ישרת אותו פוליטית

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, אמר אמש כי "העיתוי אינו מתאים כעת" לפגישה עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.

לדבריו, "תחילה עלינו להגיע להסכם ביטחוני ולהפסיק את התוקפנות הישראלית נגדנו, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בפגישה בינינו". כך נמסר בהודעת הנשיאות הלבנונית, כפי שצוטטה באתרי חדשות לבנוניים.

עאון אמר את הדברים במהלך פגישה עם משלחת מחברי הפרלמנט מטעם מפלגת "הכוחות הלבנוניים". הוא הדגיש כי "אין דרך חזרה ממסלול המשא ומתן, משום שאין לנו חלופה אחרת", והוסיף כי "מטרותיו של כל תהליך משא ומתן הן נסיגת ישראל מהשטחים הלבנוניים הכבושים והשבת האסירים – זכויות שלבנון דורשת מזה שנים".