מוחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, טען כי "אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים אינו נסבל עבור אמריקה בעוד שאנחנו עדיין אפילו לא התחלנו". שר החוץ עראקצ'י: "ארה"ב צריכה להיזהר מלהיגרר חזרה לביצה על ידי גורמים שאינם רוצים בשיחות"
דורון פסקין | 5 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
לאחר ההסלמה אתמול במפרץ, באיראן מגיבים: "המשוואה החדשה של מצר הורמוז הולכת ומתבססת"
מוחמד באקר קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן בשיחות מול ארה"ב, התייחס הבוקר למצב בהורמוז ולמתיחות מול ארה"ב.
בפוסט שפרסם ב-X הוא כתב כי "המשוואה החדשה של מצר הורמוז הולכת ומתבססת. ביטחון השייט ומעבר האנרגיה הועמדו בסכנה על ידי אמריקה ובעלות בריתה, באמצעות הפרת הפסקת האש והטלת מצור.
"כמובן, רעתם תלך ותפחת. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים אינו נסבל עבור אמריקה בעוד שאנחנו עדיין אפילו לא התחלנו".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו