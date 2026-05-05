בזמן שתשומת הלב מופנית לאיראן וללבנון, חמאס ממשיך להתחזק ברצועת עזה, לבסס את כוחו הצבאי ולסרב להתפרק מנשקו. להערכת גורמים בכירים בירושלים, הסוגיה צפויה לעלות בקרוב בשיחות בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב
יוני בן מנחם | 5 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
הדרג המדיני יצטרך להכריע כיצד לפעול ברצועת עזה מול חמאס
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הדרג המדיני יידרש בקרוב לקבל החלטה משמעותית: האם לחדש את הלחימה ברצועת עזה, נוכח סירובו המתמשך של חמאס להתפרק מנשקו.
חמאס מנצל את הפסקת האש שהוכרזה בחודש אוקטובר האחרון כדי להתחזק, לשקם את יכולותיו הצבאיות ולייצר אמצעי לחימה, בהם רקטות, מטעני חבלה וטילי נ"ט מסוג "יאסין 105". המגעים בינו לבין המתווכות ו"מועצת השלום" בנושא פירוקו מנשק נכשלו עד כה.
כיום שולט צה"ל בכ-60% משטח הרצועה. גורמים צבאיים מסרו כי פיקוד הדרום ערוך לכיבוש יתר השטח שבו מחזיק חמאס ולפירוק יכולותיו הצבאיות. בשבועות האחרונים הגביר צה"ל את הפעילות ההתקפית נגד ארגוני הטרור ברצועה, ובמסגרתה חוסלו כ-100 מחבלים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו