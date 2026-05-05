הדרג המדיני יצטרך להכריע כיצד לפעול ברצועת עזה מול חמאס

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הדרג המדיני יידרש בקרוב לקבל החלטה משמעותית: האם לחדש את הלחימה ברצועת עזה, נוכח סירובו המתמשך של חמאס להתפרק מנשקו.

חמאס מנצל את הפסקת האש שהוכרזה בחודש אוקטובר האחרון כדי להתחזק, לשקם את יכולותיו הצבאיות ולייצר אמצעי לחימה, בהם רקטות, מטעני חבלה וטילי נ"ט מסוג "יאסין 105". המגעים בינו לבין המתווכות ו"מועצת השלום" בנושא פירוקו מנשק נכשלו עד כה.