בזמן שתשומת הלב מופנית לאיראן וללבנון, חמאס ממשיך להתחזק ברצועת עזה, לבסס את כוחו הצבאי ולסרב להתפרק מנשקו. להערכת גורמים בכירים בירושלים, הסוגיה צפויה לעלות בקרוב בשיחות בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב

יוני בן מנחם | 5 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הדרג המדיני יצטרך להכריע כיצד לפעול ברצועת עזה מול חמאס

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הדרג המדיני יידרש בקרוב לקבל החלטה משמעותית: האם לחדש את הלחימה ברצועת עזה, נוכח סירובו המתמשך של חמאס להתפרק מנשקו.

חמאס מנצל את הפסקת האש שהוכרזה בחודש אוקטובר האחרון כדי להתחזק, לשקם את יכולותיו הצבאיות ולייצר אמצעי לחימה, בהם רקטות, מטעני חבלה וטילי נ"ט מסוג "יאסין 105". המגעים בינו לבין המתווכות ו"מועצת השלום" בנושא פירוקו מנשק נכשלו עד כה.

כיום שולט צה"ל בכ-60% משטח הרצועה. גורמים צבאיים מסרו כי פיקוד הדרום ערוך לכיבוש יתר השטח שבו מחזיק חמאס ולפירוק יכולותיו הצבאיות. בשבועות האחרונים הגביר צה"ל את הפעילות ההתקפית נגד ארגוני הטרור ברצועה, ובמסגרתה חוסלו כ-100 מחבלים.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 16 בינואר 2026 | צילום: Amir Levy/Getty Images

נושאת המטוסים אברהם לינקולן בפעילות במצרי הורמוז, 16 באפריל 2026
המתיחות באזור גוברת, האם המלחמה במפרץ תחודש?

יוני בן מנחם

בישראל נשמרת כוננות גבוהה לקראת כל התפתחות אפשרית. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים מציינים כי בשלב זה נראה שאיראן ממקדת את פעילותה הצבאית באזור המפרץ, ונמנעת מהרחבתה לעבר ישראל. במקביל, בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין מעדיף להגיע להסכם

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 באפריל 2026
טראמפ: "איראן תימחק מעל פני האדמה" אם היא תתקוף כלי שיט אמריקניים הפועלים במבצע בהורמוז

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר את הדברים לערוץ פוקס ניוז. בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב: "איראן ירתה לעבר מדינות שאינן קשורות למבצע 'חירות', כולל ספינת מטען דרום קוריאנית"

דובאי, 12 במאי 2025
איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן

צוות מגזין אפוק

שריפה פרצה באזור תעשיות הנפט של אמירות פוג'יירה, בעומאן דווח על פגיעה במבנה באזור בח'אא' הסמוך לאמירויות. גורם מדיני בכיר מסר כי ראש הממשלה מקיים התייעצויות ביטחוניות

המפה שפרסמו משמרות המהפכה
משמרות המהפכה פרסמו מפה חדשה של השליטה במצרי הורמוז

צוות מגזין אפוק

החלוקה החדשה שפורסמה, על רקע ההצהרות האיראניות הלוחמניות בשל המבצע האמריקני והמצור הימי, מחלקת את האזור לגבול מזרחי ומערבי וטוענת לשליטה איראנית גם מחוץ למצר – כולל אזור בו פועל נמל של איחוד האמירויות

אמבולנסים רוסיים בסמוך לבניין שנפגע במוסקבה היום
כטב"ם אוקראיני פגע במגדל מגורים בסמוך למרכז מוסקבה

דורון פסקין

משרד ההגנה הרוסי מסר כי במהלך הלילה יורטו 117 כטב"מים אוקראיניים מעל מספר מחוזות ברחבי רוסיה. עיתוי התקיפה נחשב לרגיש במיוחד – ימים ספורים לפני מצעד הניצחון על גרמניה הנאצית

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024
מזכ"ל חיזבאללה: "אין הפסקת אש בלבנון, אלא תוקפנות ישראלית-אמריקנית מתמשכת"

דורון פסקין

נעים קאסם פרסם הצהרה כתובה בה טען כי "אין קו צהוב ואין אזור חיץ – ולא יהיה", והבהיר כי חיזבאללה דבק ביעד של "השבת אדמתנו ושחרורה ללא כניעה"

