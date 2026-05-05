המתיחות באזור גוברת, האם המלחמה במפרץ תחודש?

המתיחות במזרח התיכון גוברת לנוכח האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. על פי הערכות של גורמים מדיניים בירושלים, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עדיין מעדיף להגיע להסכם עם טהראן על פני חידוש התקיפות הצבאיות.

בשלב זה הוא מבקש לקדם את מבצע "חירות", שנועד לחלץ מאות ספינות התקועות במפרץ הפרסי ולהעבירן דרך מצר הורמוז, ובכך לפרוץ את הסגר הימי האיראני.