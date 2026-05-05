בישראל נשמרת כוננות גבוהה לקראת כל התפתחות אפשרית. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים מציינים כי בשלב זה נראה שאיראן ממקדת את פעילותה הצבאית באזור המפרץ, ונמנעת מהרחבתה לעבר ישראל. במקביל, בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין מעדיף להגיע להסכם
יוני בן מנחם | 5 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
המתיחות באזור גוברת, האם המלחמה במפרץ תחודש?
המתיחות במזרח התיכון גוברת לנוכח האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. על פי הערכות של גורמים מדיניים בירושלים, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עדיין מעדיף להגיע להסכם עם טהראן על פני חידוש התקיפות הצבאיות.
בשלב זה הוא מבקש לקדם את מבצע "חירות", שנועד לחלץ מאות ספינות התקועות במפרץ הפרסי ולהעבירן דרך מצר הורמוז, ובכך לפרוץ את הסגר הימי האיראני.
במערכת הביטחון הישראלית שומרים על כוננות גבוהה, הן בהגנה והן בהתקפה, לקראת כל התפתחות אפשרית. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי לפי שעה נראה כי איראן פועלת בזהירות: היא מרכזת את פעילותה הצבאית באזור המפרץ ונמנעת מהרחבתה לעבר ישראל.
