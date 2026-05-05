כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בישראל נשמרת כוננות גבוהה לקראת כל התפתחות אפשרית. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים מציינים כי בשלב זה נראה שאיראן ממקדת את פעילותה הצבאית באזור המפרץ, ונמנעת מהרחבתה לעבר ישראל. במקביל, בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב עדיין מעדיף להגיע להסכם

יוני בן מנחם | 5 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

המתיחות באזור גוברת, האם המלחמה במפרץ תחודש?

המתיחות במזרח התיכון גוברת לנוכח האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. על פי הערכות של גורמים מדיניים בירושלים, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עדיין מעדיף להגיע להסכם עם טהראן על פני חידוש התקיפות הצבאיות.

בשלב זה הוא מבקש לקדם את מבצע "חירות", שנועד לחלץ מאות ספינות התקועות במפרץ הפרסי ולהעבירן דרך מצר הורמוז, ובכך לפרוץ את הסגר הימי האיראני.

במערכת הביטחון הישראלית שומרים על כוננות גבוהה, הן בהגנה והן בהתקפה, לקראת כל התפתחות אפשרית. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי לפי שעה נראה כי איראן פועלת בזהירות: היא מרכזת את פעילותה הצבאית באזור המפרץ ונמנעת מהרחבתה לעבר ישראל.

נושאת המטוסים אברהם לינקולן בפעילות במצרי הורמוז, 16 באפריל 2026

נושאת המטוסים אברהם לינקולן בפעילות במצרי הורמוז, 16 באפריל 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 באפריל 2026
טראמפ: "איראן תימחק מעל פני האדמה" אם היא תתקוף כלי שיט אמריקניים הפועלים במבצע בהורמוז

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר את הדברים לערוץ פוקס ניוז. בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב: "איראן ירתה לעבר מדינות שאינן קשורות למבצע 'חירות', כולל ספינת מטען דרום קוריאנית"

דובאי, 12 במאי 2025
איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן

צוות מגזין אפוק

שריפה פרצה באזור תעשיות הנפט של אמירות פוג'יירה, בעומאן דווח על פגיעה במבנה באזור בח'אא' הסמוך לאמירויות. גורם מדיני בכיר מסר כי ראש הממשלה מקיים התייעצויות ביטחוניות

המפה שפרסמו משמרות המהפכה
משמרות המהפכה פרסמו מפה חדשה של השליטה במצרי הורמוז

צוות מגזין אפוק

החלוקה החדשה שפורסמה, על רקע ההצהרות האיראניות הלוחמניות בשל המבצע האמריקני והמצור הימי, מחלקת את האזור לגבול מזרחי ומערבי וטוענת לשליטה איראנית גם מחוץ למצר – כולל אזור בו פועל נמל של איחוד האמירויות

אמבולנסים רוסיים בסמוך לבניין שנפגע במוסקבה היום
כטב"ם אוקראיני פגע במגדל מגורים בסמוך למרכז מוסקבה

דורון פסקין

משרד ההגנה הרוסי מסר כי במהלך הלילה יורטו 117 כטב"מים אוקראיניים מעל מספר מחוזות ברחבי רוסיה. עיתוי התקיפה נחשב לרגיש במיוחד – ימים ספורים לפני מצעד הניצחון על גרמניה הנאצית

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024
מזכ"ל חיזבאללה: "אין הפסקת אש בלבנון, אלא תוקפנות ישראלית-אמריקנית מתמשכת"

דורון פסקין

נעים קאסם פרסם הצהרה כתובה בה טען כי "אין קו צהוב ואין אזור חיץ – ולא יהיה", והבהיר כי חיזבאללה דבק ביעד של "השבת אדמתנו ושחרורה ללא כניעה"

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בוועידת הנוער של פת"ח ברמאללה, 27 בנובמבר 2025
לקראת הוועידה הכללית של פת"ח – ביקורת על עבאס בשל כוונתו לקדם את בנו

יוני בן מנחם

הוועידה השמינית של פת"ח מתוכננת להתכנס ב-14 במאי ולבחור את חברי ההנהגה שצפויה להוביל את המערכת הפוליטית הפלסטינית בשנים הקרובות. ברקע, בכירים בפת"ח מותחים ביקורת חריפה על יו"ר הרש"פ

שתפו: