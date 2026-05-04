טראמפ: "איראן תימחק מעל פני האדמה" אם היא תתקוף כלי שיט אמריקניים הפועלים במבצע בהורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום ב-Truth Social לירי שביצעה איראן לעבר ספינות במצר הורמוז. זאת לאחר שצבא ארה"ב פתח היום במבצע לחילוץ ספינות שנתקעו במצר.

לדבריו, "איראן ירתה כמה יריות לעבר מדינות שאינן קשורות למבצע 'חירות', כולל ספינת מטען דרום קוריאנית.

"יתכן שהגיע הזמן שדרום קוריאה תבוא ותצטרף למשימה! הפלנו שבע סירות קטנות או, כפי שהם אוהבים לקרוא להן, סירות 'מהירות'. זה כל מה שנשאר להם. מלבד הספינה הדרום קוריאנית, נכון לרגע זה, לא נגרם נזק במעבר דרך המצר".