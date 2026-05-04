נשיא ארה"ב אמר את הדברים לערוץ פוקס ניוז. בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב: "איראן ירתה לעבר מדינות שאינן קשורות למבצע 'חירות', כולל ספינת מטען דרום קוריאנית"
טראמפ: "איראן תימחק מעל פני האדמה" אם היא תתקוף כלי שיט אמריקניים הפועלים במבצע בהורמוז
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום ב-Truth Social לירי שביצעה איראן לעבר ספינות במצר הורמוז. זאת לאחר שצבא ארה"ב פתח היום במבצע לחילוץ ספינות שנתקעו במצר.
לדבריו, "איראן ירתה כמה יריות לעבר מדינות שאינן קשורות למבצע 'חירות', כולל ספינת מטען דרום קוריאנית.
"יתכן שהגיע הזמן שדרום קוריאה תבוא ותצטרף למשימה! הפלנו שבע סירות קטנות או, כפי שהם אוהבים לקרוא להן, סירות 'מהירות'. זה כל מה שנשאר להם. מלבד הספינה הדרום קוריאנית, נכון לרגע זה, לא נגרם נזק במעבר דרך המצר".
