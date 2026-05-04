שריפה פרצה באזור תעשיות הנפט של אמירות פוג'יירה, בעומאן דווח על פגיעה במבנה באזור בח'אא' הסמוך לאמירויות. גורם מדיני בכיר מסר כי ראש הממשלה מקיים התייעצויות ביטחוניות
צוות מגזין אפוק | 4 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן
למרות הפסקת האש, איראן שיגרה הערב מספר פעמים טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן.
בעקבות התקיפות האיראניות, גורם צבאי מסר כי צה"ל עוקב אחר המצב ונמצא בכוננות ובדריכות. בשלב זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
גורם מדיני בכיר אמר למגזין אפוק כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מקיים התייעצויות ביטחוניות בעקבות ההתפתחויות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו